El precio del AVE asturiano vuelve a subir tras meses a la baja: hay billetes que rozan los cien euros

Los precios del AVE entre Asturias y Madrid han dado un nuevo giro. Después de varios meses en los que era posible encontrar billetes por apenas 20 euros y las tarifas entre semana habían caído de forma notable, el coste de viajar en alta velocidad vuelve a dispararse en los días de mayor demanda, que son los fines de semana. La diferencia entre unas fechas y otras es ahora muy acusada, con billetes que parten de unos 20-30 euros entre semana y que superan los 80 euros durante el fin de semana o se aproximan a los 100. Se vuelve de este modo a la situación previa antes de que bajasen de forma drástica los precios, hace ya varios meses.

La comparación resulta especialmente evidente al consultar los trenes para los próximos días. Para el miércoles 9 de septiembre, por ejemplo, Renfe ofrece billetes desde 32,20 euros en un AVE de primera hora, al igual que en otro de media mañana. En un Alvia, el precio asciende a 41,90 euros. Para el jueves 10, aparece incluso un Avlo desde 29 euros, mientras que los Alvia parten del precio anteriormente citado.

El escenario cambia radicalmente cuando se llega al fin de semana. Para el viernes 4 de septiembre, los precios parten ya de 56,35 euros en el AVE de las 6.29 horas, mientras que el Alvia de las 9.20 cuesta 76,80 euros y otro AVE alcanza los 72,45 euros. La región cuenta con seis trayectos ida y vuelta con Madrid repartidos en dos trenes AVE, un Avlo (AVE de bajo coste) y tres Alvia, los trenes que operaban antes de la Variante de Pajares.

El salto es todavía mayor el domingo 6. El billete más barato que aparece para el trayecto entre Oviedo y Madrid cuesta 83,75 euros, mientras que otro AVE se sitúa en 88,55 euros. Y en una de las frecuencias de ese mismo día, la de las 15.57 horas, la disponibilidad ya es muy limitada, con únicamente plazas de una categoría concreta.

La situación refleja un cambio respecto al escenario que se registraba hace apenas unos meses, cuando los precios bajos se habían convertido en una constante y era posible encontrar billetes por debajo de los 30 euros en numerosas fechas. Ahora esas tarifas económicas siguen existiendo, pero fundamentalmente en las jornadas de menor demanda, mientras que viajar en los momentos de mayor movimiento puede multiplicar por tres el precio del billete. Hay billetes en varias frecuencias que rozan incluso los 100 euros.

Un sistema "dinámico"

Detrás de esta diferencia está el sistema de precios dinámicos de Renfe, que modifica las tarifas en función, entre otros factores, de la anticipación de la compra y de las condiciones de cada tren. La compañía señala que el sistema muestra en cada momento el mejor precio disponible, por lo que el coste puede variar considerablemente entre dos frecuencias del mismo día.

La disponibilidad de plazas para este próximo fin de semana ofrece además otra pista sobre el cambio de escenario. Algunas frecuencias comienzan a quedarse sin billetes o presentan ya una oferta muy reducida, especialmente en los horarios de mayor demanda. El problema, por tanto, no se limita a que determinadas tarifas sean más caras: también comienza a ser más difícil encontrar plaza en algunos trenes.

La evolución supone un contraste con la situación descrita meses atrás, cuando la caída de los precios apuntaba a una menor demanda entre semana. Entonces, los billetes podían encontrarse por unos 17 euros, sin oferta alguna, y la mayoría de las frecuencias de lunes a jueves se movían en precios relativamente bajos. Ahora, aunque todavía se mantienen tarifas económicas en esas jornadas, los fines de semana concentran una presión mucho mayor.

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Así, el AVE asturiano presenta actualmente dos mercados muy diferentes: entre semana todavía es posible viajar por alrededor de 30 euros, mientras que hacerlo en viernes, sábado o domingo puede exigir desembolsos de 70, 80 euros o incluso más. Una disparidad que devuelve al primer plano la importancia de elegir bien el día y la hora para viajar entre Asturias y Madrid.