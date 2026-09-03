El transporte asturiano pide revisar de forma "inmediata" la seguridad del Huerna
Las asociaciones reclaman al Ministerio de Transportes una revisión urgente de las medidas de seguridad para minimizar las afecciones al tráfico en la AP-66
Las principales asociaciones del transporte asturiano han reclamado al Ministerio de Transportes una revisión "inmediata" de las condiciones de seguridad en las obras de la autopista del Huerna (AP-66), ante la sucesión de incidencias, restricciones y cortes que se han producido en las últimas semanas. La petición se realizó este jueves por la mañana durante una reunión celebrada en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en la que participaron ASETRA, ASTRA, ASVIPYMET, CAR y CESINTRA.
Las organizaciones empresariales no cuestionan la necesidad de las obras de mejora y modernización de la autopista (el argayo y los trabajos en los túneles), pero reclaman que su ejecución se lleve a cabo "con las máximas garantías de seguridad" y reduciendo en lo posible las afecciones al tráfico.
En particular, solicitan al Ministerio que revise la señalización horizontal y vertical, la separación entre los carriles cuando ambos sentidos circulan por una misma calzada y la iluminación de los túneles y de las zonas de obra durante la noche. El pasado 21 de agosto, al Huerna se cortó siete horas por un desprendimiento leve de una losa en el Negrón.
La reunión sirvió también para analizar la situación del recurso contencioso-administrativo presentado por FADE y las asociaciones del transporte ante el Tribunal Supremo contra la prórroga de la concesión de la AP-66.
Las organizaciones mantienen así abierto su frente judicial sobre la gestión de la autopista mientras reclaman al Ministerio que garantice unas condiciones adecuadas de circulación durante la ejecución de las obras.
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