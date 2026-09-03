Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA

La posición oficial de la FSA ante las concentraciones en apoyo a Ceuta tuvo ayer tres interpretaciones distintas en concejos gobernados por el PSOE. La dirección socialista asturiana había trasladado la línea marcada desde Ferraz y decidido no participar en las movilizaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero esa directriz encontró matices al llegar a los ayuntamientos. Villaviciosa respaldó institucionalmente la convocatoria, Valdés organizó un acto propio y Siero optó por una adhesión discreta y sutil. El caso más claro fue Villaviciosa. Su alcalde, Alejandro Vega, acudió a la concentración junto a varios miembros de su gobierno, entre ellos la teniente de alcalde, Lorena Villar, después de que el propio Ayuntamiento hubiese llamado a los vecinos a participar.

Villayón /

"Es una cuestión ciudadana y no partidista", justificó Vega, que explicó que compartía la preocupación expresada por el presidente de Ceuta y que se había limitado a trasladarla al concejo "para que participase quien quisiera".

Cientos de personas llenaron la plaza con banderas de España y muestras de apoyo a Ceuta. El cronista oficial, Miguel González Pereda, leyó el manifiesto, recibido con una prolongada ovación y gritos de "Ceuta no se vende". También participaron representantes del PP, entre ellos el diputado regional y exalcalde José Manuel Felgueres y el portavoz municipal, Adrián García.

Valdés siguió una vía distinta. El alcalde socialista, Óscar Pérez, no se limitó a acudir, sino que el propio Ayuntamiento convocó una concentración al margen de la iniciativa formal de la FEMP. Unas 250 personas se reunieron en la plaza consistorial de Luarca con banderas, pancartas y lemas de apoyo a Ceuta.

"Los vecinos de Valdés se merecían un vehículo para expresar su apoyo a nuestros compatriotas ceutíes en un momento tan complicado como este", explicó Pérez, altavoz en mano. Su decisión recibió numerosos aplausos y varios asistentes se acercaron personalmente a felicitarlo.

"Dice mucho de él tomar esa decisión; esto va más allá de los partidos políticos", resumía Javier Fanjul. Solo se produjo un episodio aislado cuando una persona increpó al alcalde y le reprochó que aquel no fuera momento para discursos políticos. El acto continuó sin incidentes.

Siero representó una tercera vía, más prudente pero tampoco de rechazo frontal. El gobierno municipal de Ángel García "Cepi" no realizó un llamamiento específico para acudir, aunque dio por buena la convocatoria de la FEMP y colocó una bandera de Ceuta en el balcón del Ayuntamiento.

García dejó además libertad a sus concejales y sostuvo que no tenía que decir a nadie que acudiera ni que dejara de hacerlo. El edil socialista Jesús Abad fue finalmente el único miembro del gobierno local que participó y precisó que lo hacía "a título particular", tras comunicar previamente su decisión al alcalde.

En Pola de Siero se concentraron varios cientos de personas. Hubo presencia organizada del PP y Vox. Los populares acudieron con banderas de España, pero sin símbolos del partido, mientras Vox desplegó una pancarta con sus siglas. Se escucharon consignas como "España unida jamás será vencida" y proclamas contra Pedro Sánchez.

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Los alcaldes de Villaviciosa, Valdés y Siero dibujaron así tres maneras distintas de marcar posición propia.