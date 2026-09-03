La vuelta a la rutina es más llevadera con una buena ración del mejor cine: la propuesta del Teatro Prendes para hacer frente a septiembre
Estrenos, clásicos y títulos para toda la familia conforman la oferta cultural de la sala candasina
L. L.
Despedirse de las vacaciones puede que sea de los momentos más complicados a los que nos enfrentamos cada año. Atrás quedan las largas jornadas de playa, las cenas o comidas en terrazas y poder vivir con una rutina relajada, donde no existe el despertador, ni las prisas y agobios del día a día.
Sin embargo, a pesar de que volver a los quehaceres diarios es difícil, el cine puede ser un buen aliciente para enfrentarnos de nuevo al día a día. Por ello el Teatro Prendes de Candás vuelve a la carga para que disfrutes del mejor cine y ocio en su histórica sala.
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Propuestas para ver en familia como "La patrulla canina: la dino película", "Manual para superhéroes: la máscara roja" o "Nicky, la aprendiz de bruja" comparten cartel con estrenos recientes como "La Odisea" o "Tiempo de victoria".
El cine clásico también tiene como siempre, un lugar destacado en el Teatro Prendes, donde los cinéfilos podrán disfrutar de la icónica "Con faldas y a lo loco".
Consulta todos los títulos que podrás disfrutar en octubre, noviembre y diciembre para hacer tu vuelta a la rutina mucho más llevadera.
Cartelera Teatro PrendesCartelera Teatro Prendes
Además, el Teatro Prendes recuerda también a sus espectadores que ya está operativo su nuevo teléfono de contacto, el 985 55 33 43, para realizar consultas y obtener información sobre la programación y la venta de localidades.
La oferta se completa con actuaciones en vivo que convierten al teatro en un espacio cultural dinámico, donde conviven el séptimo arte y las artes escénicas.
Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es
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