Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

La vuelta a la rutina es más llevadera con una buena ración del mejor cine: la propuesta del Teatro Prendes para hacer frente a septiembre

Estrenos, clásicos y títulos para toda la familia conforman la oferta cultural de la sala candasina

Cinematógrafo del Teatro

Cinematógrafo del Teatro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. L.

Despedirse de las vacaciones puede que sea de los momentos más complicados a los que nos enfrentamos cada año. Atrás quedan las largas jornadas de playa, las cenas o comidas en terrazas y poder vivir con una rutina relajada, donde no existe el despertador, ni las prisas y agobios del día a día.

Sin embargo, a pesar de que volver a los quehaceres diarios es difícil, el cine puede ser un buen aliciente para enfrentarnos de nuevo al día a día. Por ello el Teatro Prendes de Candás vuelve a la carga para que disfrutes del mejor cine y ocio en su histórica sala.

Venta de entradas

COMPRA TU ENTRADA AQUÍ

Propuestas para ver en familia como "La patrulla canina: la dino película", "Manual para superhéroes: la máscara roja" o "Nicky, la aprendiz de bruja" comparten cartel con estrenos recientes como "La Odisea" o "Tiempo de victoria".

El cine clásico también tiene como siempre, un lugar destacado en el Teatro Prendes, donde los cinéfilos podrán disfrutar de la icónica "Con faldas y a lo loco".

Consulta todos los títulos que podrás disfrutar en octubre, noviembre y diciembre para hacer tu vuelta a la rutina mucho más llevadera.

Cartelera Teatro Prendes

Cartelera Teatro Prendes

Además, el Teatro Prendes recuerda también a sus espectadores que ya está operativo su nuevo teléfono de contacto, el 985 55 33 43, para realizar consultas y obtener información sobre la programación y la venta de localidades.

La oferta se completa con actuaciones en vivo que convierten al teatro en un espacio cultural dinámico, donde conviven el séptimo arte y las artes escénicas.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  2. Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
  3. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  4. Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
  5. Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
  6. “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

Miles de asturianos dan su respaldo a Ceuta y superan las consignas partidistas

Miles de asturianos dan su respaldo a Ceuta y superan las consignas partidistas

Apoyo empresarial y dudas en la oposición ante la compra de Barros por el Principado

Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA

Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA

Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 3 de septiembre de 2026

La huelga de médicos en otoño, más cerca en Asturias con el nuevo Estatuto Marco

Gaitas y mucha sidra toman Villaviciosa con cuatro días de tradición y música

Gaitas y mucha sidra toman Villaviciosa con cuatro días de tradición y música

La avispa velutina no da tregua en el verano asturiano tras una primavera cálida: "Estamos sobrepasados, esta es la época más crítica del año"

La avispa velutina no da tregua en el verano asturiano tras una primavera cálida: "Estamos sobrepasados, esta es la época más crítica del año"

La vuelta a la rutina es más llevadera con una buena ración del mejor cine: la propuesta del Teatro Prendes para hacer frente a septiembre

La vuelta a la rutina es más llevadera con una buena ración del mejor cine: la propuesta del Teatro Prendes para hacer frente a septiembre
Tracking Pixel Contents