Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Oviedo

Serigrafía en la Biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco

La Biblioteca de La Granja, en el Campo de San Francisco, acoge hoy, de 16.00 a 18.00 horas, el taller «Estampa / Serigrafía Radical», dentro de la programación de Parees 2026. La actividad enseñará a combinar las técnicas de serigrafía y stencil para crear diseños propios y fomentar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas. Está dirigida a todos los públicos a partir de 10 años y cuenta con 20 plazas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 12.00 horas de hoy.

Teatro solidario a beneficio de la Cocina Económica en el Filarmónica

El Teatro Filarmónica acoge hoy, a las 20.00 horas, la representación de «Una llamada en la noche», a cargo de la compañía Odisea Teatro. Inspirada en un texto de J. B. Priestley y dirigida por Francisco Prieto Benito, la obra combina suspense y crítica social a partir de una celebración familiar que se ve alterada por la llegada de una misteriosa mujer. La función será a beneficio de la Cocina Económica y las localidades tienen un precio de 8 euros..

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Gijón

La CometCon vuelve a Gijón

El evento de cultura joven y ocio alternativo CometCon se inaugura hoy en su decimocuarta edición, que se prolonga hasta el domingo en el recinto ferial Luis Adaro con más de 200 actividades para todos los públicos. Convivirán la nostalgia de los 80 y 90, las últimas tendencias digitales y la creatividad emergente. El recinto está abierto hoy y mañana de 12.00 a 22.00 horas, y el domingo de 12.00 a 20.00.

Charla sobre el suicidio en L’Arena

«Comprender el sufrimiento suicida: mitos y realidades para una prevención eficaz» es el título de la charla que hoy ofrece, a las 19.00 horas en el Centro Municipal Integrado L’Arena Juan Manuel García Haro, psicólogo clínico del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). La actividad está organizada por la Asociación internacional del Teléfono de la Esperanza de Asturias con motivo del día de la prevención del suicidio. Entrada libre.

Concierto de la Joven Orquesta de Asturias en el Antiguo Instituto

La Joven Orquesta de Asturias ofrece hoy, a las 19.30 horas en el Patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, un concierto que propone un recorrido por el Clasicismo Vienés a través de tres obras representativas de la obertura, el concierto y la sinfonía. La velada se abre con la obertura de «Una cosa rara», de Vicente Martín y Soler, continúa con el Concierto para trompeta en Mi bemol de Joseph Haydn y culmina con la Sinfonía n.º 39 de Wolfgang Amadeus Mozart. Habrá breves comentarios durante el concierto para ayudar a contextualizar las obras y a acercar este repertorio a todos los públicos.

Fiestas de Cimavilla

Hoy comienzan con un pregón en la Casa del Chino a las 20.30 horas, seguido de pasacalles por el barrio con introcharangueros y cabezudos; con música en directo por las plazas del barrio y a las 23.15 horas, actuación de «Clovers» y dj hasta fin de fiesta en el Auditorio del Cerro.

Fiestas de La Guía

La actividad comenzará a las 17.30 horas. A las 19, el segundo entrenador de la selección campeona del mundo de fútbol, Juanjo González, se encargará de leer el pregón en un acto presentado por el expreparador físico del Sporting, Gerardo Ruiz. De 20.00 a 21.00 horas, día del socio. La sesión musical será con «De Sur a Norte» (21.00 horas) y DJ Nano Gumiel (23.00). El epicentro de la fiesta es la plazoleta de La Guía.

Fiestas de La Camocha

Empiezan hoy con las charangas sonando por el barrio. A las 17.30 horas, fiesta de la espuma y holi party con Kxigalines d’scrap; a las 19.00 horas, actuación de Ángel Rodríguez; a las 19.30 horas, concurso de Parchís; a las 20.00 horas discurso de apertura de fiestas a cargo de la Vocalía de Festejos; a las 21.00 horas la actuación del Duo Brass y a las 22.30 horas, hasta el cierre a las 2.00 horas, la música la pone el Dj «Vas Bailar».

Autobús lanzadera a Veranes, con visita guiada

Los autobuses lanzadera que acercan al público interesado, con visita guidasa al yacimiento y entrada a la Villa Romana de Veranes (3 euros) tienen hoy su último recorrido del programa de verano. El punto de encuentro es, a las 17.00 horas, la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. Se ruega puntualidad. La vuelta será a las 19.30.

Muestra de Cine Lésbico en la Escuela de Comercio

La quinta edición de la Muestra de Cine Lésbico cierra hoy sus citas con el público. La proyección es en la antigua Escuela de Comercio y a las 18.00 horas se proyecta «The (mis)education of Cameron Post», de Desiree Akhavan.

Exposición de cohetes en el centro municipal de L’Arena

«Cohetes y satélites» es el título de la muestra que hoy se inaugura a las 19.00 horas en la sala de exposiciónes del CMI de L’Arena y que se puede visitar hasta el día 29. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposicióncon réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 ocupa, hasta el 6 de septiembre, la plaza de toros de El Bibio con 13 casetas y amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas.

Visita guiada al Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 18.00 horas se ofrece un recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX, así como una interesante representación de las principales escuelas artísticas europeas de los siglos XVII y XVIII. Con motivo del centenario del nacimiento del escultor Amador, se presenta también una visión exhaustiva de su trayectoria artística a través de esculturas definitivas, estudios y collages, entre otros, permitiendo al visitante adentrarse en el universo creativo del artista.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El Centro Municipal Integrado El Llano acoge desde hoy hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Música de cámara

El III Festival Internacional de Música de Cámara de Avilés, «AvilÉsMúsica», ofrece a las 19.00 horas en la Casa de Cultura un concierto con obras de Smetana y Brahms. La entrada individual cuesta 16 euros.

Fiestas en Versalles

El aparcamiento de Los Canapés acoge desde este viernes y hasta el martes, día 8, las Fiestas de Versalles 2026, con programa de actividades promovido por la asociación vecinal del barrio.

Visita a la rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece una visita guiada gratuita a las 16.45 horas para conocer el tránsito del pescado desde su llegada a puerto hasta la subasta. Es imprescindible reserva previa.

Barco por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés es punto de salida de los paseos en barco por la ría, de una hora, a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio es de 8 euros.

Cine joven

El edificio Fuero, en la calle Fernando Morán, acoge de 19.00 a 21.00 horas una sesión de cine dentro del programa «Let’s Talk», dirigida al público juvenil.

Leyendas de Avilés

La visita guiada «Misterios y Leyendas» parte a las 19.15 horas de la escultura de Pedro Menéndez, en el parque del Muelle. La actividad dura dos horas y cuesta 12 euros.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés muestra «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Fiestas de Riaño (Langreo) con la música del grupo «Beatriz»

Este viernes comienzan las fiestas de Riaño (Langreo), que honran a su patrón San Martín. La verbena del primer día contará con la música del grupo «Beatriz» y del DJ DiscoAstur.

Soto de Agues en fiestas

La localidad de Soto de Agues, en Sobrescobio, celebra sus fiestas. A las 20.00 horas será el chupinazo, a continuación el bingo y a las 23.00, el primer baile con el dúo «La Cigarra», Jorge Ferrer y Astur DJ.

Llorío (Laviana) en fiestas

La localidad lavianesa de Llorío celebra sus fiestas este fin de semana. A las 18.00 hay cartones locos, y a las 22.00, corderada. A continuación, la verbena con el «Dúo Asturias» y AbelSM DJ.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

XIX Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa

Villaviciosa acoge una nueva edición del Festival Internacional de la Gaita, una cita dedicada a la música y la cultura tradicional asturiana. Hasta el domingo 6 de septiembre se celebrarán conciertos, talleres, charlas, exposiciones y otras actividades vinculadas al mundo de este instrumento que se celebraran en distintas localizaciones, como la Casa de los Hevia, el teatro Riera, el Ateneo Obrero, la iglesia de Santa María y parques y plazas de la Villa, así como en la carpa situada en la calle Víctor García de la Concha.

Mercado en Lugones

Los viernes Lugones acoge su tradicional mercado semanal. Un total de 80 puestos situados a lo largo del parque de la Manzana Central que se podrán recorrer en horario de 9.00 a 14.00 horas

Mercado en Quirós

Quirós celebrea los viernes su tradicional mercado semanal. Un total de 20 puestos que se podrán recorrero de 8.00 a 14.00 en la plaza del Mercado.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Muestra nacional de cortometrajes de Llanes

La Casa de Cultura de la villa llanisca acoge la primera Muestra nacional de cortometrajes con la proyección, a partir de las 19.30 horas, de cuatro cortometrajes premiados en los más prestigiosos festivales: «Cara de Cona», de Guillermo de Oliveira; «Montecarlo 67», de Rubén Guindo; «Gilbert», de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez, y «Ser un hombre», de Lucas Parra.

Mercado en Posada de Llanes

La plazaParres Piñera acoge el mercado semanal. Este mercado de carácter personalista se podrá visitar entre las 8.00 y las 14.00 horas.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Los dibujos de Irene Zaragoza se exponen en Ribadesella

Durante todo el mes de septiembre, la Casa de Cultura de Ribadesella acoge la exposición de Irene Zaragoza «Con un lápiz II», que reúne una selección de once obras realizadas en lápiz de color por la autora, cuya pasión por el dibujo comenzó hace ya cinco años.

Muestra «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Muestra «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Occidente

Mercado en Cudillero

La plaza del Ayuntamiento de Cudillero acoge su mercado semanal. Un total de 30 puestos que se pueden recorrer de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición «50 años de carteles de Puerto de Vega». La muestra, abierta diariamente de 20:00 a 22:00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez. El gran atractivo de esta cita es su carácter dinámico: cada jornada se exponen carteles diferentes y a las 21:00 horas se ofrece una breve explicación sobre las obras del día. Una crónica visual imprescindible del último medio siglo de la localidad.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

Noticias relacionadas

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.