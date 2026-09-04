Asturias ha eliminado desde 2018 más de 800.000 reinas de avispa asiática y los expertos alertan: “Este año estamos desbordados”

En Asturias se han capturado desde hace ocho años más de 800.000 reinas de avispa asiática en 51.665 trampas instaladas, tal y como se especificó en la última una reunión del comité asesor en el Ayuntamiento de Aller. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria tiene en marcha planes de control para contener la expansión de esta especie invasora y en lo que respecta a este año "la campaña primaveral se cerró con un balance de 111.011 reinas fundadoras retiradas y 5.389 trampas colocadas, según Avisap".

Esta aplicación ha recibido desde 2018 un total de 79.279 avisos de la ciudadanía. "La captura de las reinas constituye una de las principales medidas preventivas para contribuir a frenar la proliferación de la avispa asiática y reducir su impacto sobre la apicultura, la fruticultura, los polinizadores silvestres y la sociedad en general", explican.

Al comité, se han incorporado nuevos integrantes, como representantes de las organizaciones profesionales agrarias, así como las Denominaciones de Origen Protegidas DOP Vino de Cangas y Sidra de Asturias, la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias, y miembros del sector conservacionista y del voluntariado que participa en la neutralización de nidos.

El encuentro sirvió para presentar el nuevo plan de actuación para el control de la avispa asiática. La fase de detección y neutralización de nidos está coordinada por la Dirección General de Planificación Agraria a través del Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras. En este dispositivo colaboran los ayuntamientos, mediante sus propios servicios municipales o empresas contratadas, así como asociaciones de voluntariado especializado y Protección Civil. Se integran en un operativo en el que también participan equipos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y los servicios de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Oviedo y Gijón.

El Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras coordina los trabajos destinados a evaluar la eficacia del trampeo primaveral de reinas fundadoras y su contribución a la reducción de la incidencia de la avispa asiática.

Este año se ha ampliado la red de evaluación a los concejos de Candamo, Siero y Noreña, además de Las Regueras, donde ya se habían realizado estudios en campañas anteriores con resultados esperanzadores.

Los especialistas animan a avisar de la localización de las velutinas, que con el calor se han desarrollado con facilidad

Por otro lado, desde que se detectaron los primeros ejemplares en el Occidente allá por 2014, su presencia no ha dejado de crecer. "Estamos muy mal, este año estamos desbordados", describe Juan Prado, coordinador de Protección Civil en Villaviciosa. En 2025, el concejo maliayo registró un total de 598 capturas de avispas entre reinas y obreras. De momento este equipo de seis personas ya lleva unos 550 nidos.

Este verano se han producido ataques relevantes en el medio rural asturiano, como el del hombre de Pravia de 33 años, que acabó en la UCI ingresado después de recibir 27 picaduras de avispas comunes, o un hombre de Cudillero de 52 años que fue atacado por una veintena de velutinas cuando segaba.

Prado explica que cualquier persona que se tope con un nido no debe acercarse a él y notificar su presencia lo más rápido posible. Esta acción se puede realizar mediante la aplicación AvisAp: "Tener los nidos localizados nos facilita enormemente el trabajo, muchas veces te lleva más tiempo encontrarlos que quitarlos". El SEPA (Servicio de Emergencias del Principado) retira los nidos localizados si estos están a diez metros o menos de alguna vivienda, o en hay alguna persona alérgica en riesgo.

Una de las razones para el repunte de velutinas es el aumento de temperatura en primavera. "Las reinas que estuvieron hibernando durante el invierno suelen salir hacia febrero o marzo, y si el tiempo no acompaña suelen morir muchas. Este año les acompañó y pudieron desarrollarse mejor".

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El clima benévolo facilitó la tarea de las reinas de construir un nido embrionario, para después, con la ayuda de las hijas, realizar el nido primario. "Estos ya son más grandes, como una pelota de balonmano, y son peligrosos porque al alojarse en huecos o terraplenes, es común encontrárselos en el suelo, caminando o sobre todo, desbrozando", explica Prado. Después, también existen los nidos secundarios, construidos en verano.