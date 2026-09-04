Asturias escenifica en Madrid su "no" al nuevo al sistema de financiación

El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar) somete esta mañana a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se sientan el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, la reforma del sistema pactada con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y que beneficia sobre todo a Cataluña y al Mediterráneo, según los expertos.

Asturias acude a la cita, como la amplia mayoría de las comunidades que están en el régimen común, teniendo claro el sentido de su voto: no. "Mantenemos la posición de votar en contra. La propuesta no cumple con los objetivos de Asturias, que están remarcados en el acuerdo de la Junta General y en la declaración de Santiago. Somos firmes con la defensa de Asturias", aseguró ayer Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado, que representará a la región en el CPFF, que se celebrará en Madrid, en una de las dependencias del Ministerio de Hacienda. Arcadi España, ministro de Hacienda, dirigirá su primer cónclave tras sustituir a María Jesús Montero.

Asturias rechaza el modelo planteado por el Gobierno, administración de su mismo color político (PSOE), porque considera que la propuesta no tiene en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión geográfica, que son clave, según el Principado, para calcular cuánto dinero necesita cada región. Hay unanimidad entre todas las comunidades, que se quejan por estar infrafinanciadas, pero desacuerdo en cómo tiene que ser el modelo. Hacienda, en cambio, defiende que el nuevo sistema beneficia a todas: serían 21.000 millones de euros adicionales, 248 para Asturias.

El Gobierno sacará adelante la votación al solo necesitar el voto afirmativo de una comunidad. Cataluña, donde gobierna el socialista Salvador Illa, apoya la propuesta. También lo hace Canarias, liderada por un Gobierno de Coalición Canaria y del PP, partido este último que a nivel nacional rechaza la propuesta. El cómputo queda dos a favor y trece en contra.

La consejera canaria del ramo no estará hoy en la votación. Son las dos únicas regiones que apoyan lo planteado. En cualquier caso, contar con el visto bueno del CPFF no significa que la propuesta entre en vigor. Debe ser el Congreso el que de la luz verde definitiva y, de momento, el Gobierno carece de apoyos porque Junts está en contra. De los contactos parlamentarios dependerá si fructifica.

El Gobierno es consciente de que se enfrentará hoy a la férrea oposición de las comunidades del PP, la mayoría, pero también tendrá el rechazo de Asturias y Castilla-La Mancha, que son socialistas. La región gobernada por Emiliano García-Page, barón que está abiertamente contra el liderazgo de Pedro Sánchez, es una de las más críticas con el Gobierno en la mayoría de los asuntos. Asturias no ha ido directamente al choque, pero ha sido crítica con Hacienda. Uno de los asuntos que están pendientes es un fondo compensatorio que prometió el Gobierno central y del que nada más se supo.

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Hoy se escenificará esa distancia entre el Principado y el Gobierno, a la que se unen otros asuntos de controversia como el peaje del Huerna o la gestión del lobo.