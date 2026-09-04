Asturias está en modo fiesta: la más completa guía de las actividades en el Eo y de la misa en Covadonga con el Arzobispo y la incógnita de Barbón

Los concejos del Eo se preparan para convertirse durante cuatro días en uno de los principales escenarios de la celebración del Día de Asturias. Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol se repartirán desde este sábado 5 hasta el martes 8 de septiembre una amplia programación en la que tendrán cabida la música, la artesanía, la gastronomía, el deporte, los juegos tradicionales y las actividades vinculadas al patrimonio y a la ría.

Otros escenarios del Día de Asturias serán Covadonga (Cangas de Onís) y Oviedo. En la capital tendrá lugar en la tarde del martes, en el auditorio, la entrega de las distinciones por parte del Gobierno regional. Y en el santuario, a las 12 horas, será la misa en honor a la Santina, oficiada por el arzobispo, Jesús Sanz Montes. Este año, como los dos anteriores, está en el aire la asistencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien desde 2024 se ausenta para mostrar su malestar por el tono de las homilías y algunas declaraciones -muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez- de Sanz Montes. Este 2026 se esperaBA el regreso del dirigente asturiano, aunque su gabinete no aclara qué hara Barbón el día 8 por la mañana. En ocasiones anteriores el Presidente del Principado fue a misa en alguna localidad asturiana; el año pasado, en Nava.

Mercado en Vegadeo

La agenda del Día de Asturias comenzará este sábado en A Veiga/Vegadeo, donde la apertura del mercado de productos ecológicos ECO 21 y de la exposición ‘Divertimento’, en la Casa de Cultura, darán el pistoletazo de salida a los actos. Las calles de la localidad contarán además con pasacalles amenizados por la banda de gaitas El Penedón, juegos de gran formato y una comida popular.

Entre las propuestas previstas figura también una visita guiada al conjunto escultórico de Vegadeo, que incluirá una intervención poética, y la posibilidad de contemplar el concejo desde el aire mediante vuelos en globo cautivo en el área recreativa de El Noveledo.

de izquierda a derecha, el director de Reto Demográfico Marcos Niño; el alcalde de Vegadeo, César Álvarez; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo y los alcaldes de Castropol y San Tirso de Abres, Francisco Javier Vinjoy y Clemente Martínez Rodil. / Principado de Asturias

La música tendrá un peso destacado durante toda la jornada. Por los escenarios pasarán el dúo Sintético Fantástico, la Asociación de Cantantes y Folclore del Valle del Nalón y la artista ovetense Rita Ojanguren. La programación se completará con las actuaciones de las bandas Macavera y Bacotexo y con uno de los grupos más conocidos de la música asturiana, Los Berrones.

San Tirso mezcla deporte, gastronomía y tradición

El testigo lo recogerá el domingo San Tirso de Abres, que concentrará buena parte de la actividad en el área recreativa de O Piñeiro. La jornada arrancará con dos propuestas deportivas ligadas al paisaje del concejo: un paseo en bicicleta por la antigua ruta del ferrocarril y una salida en canoa por la ría del Eo. También se ha programado una visita guiada para conocer el municipio.

Durante el día habrá mercado de productos asturianos, juegos y deportes tradicionales y nuevos vuelos en globo cautivo. La programación reserva además un espacio importante para las costumbres y la gastronomía del Occidente. Los asistentes podrán conocer cómo se elabora la tradicional rosca de Semana Santa, asistir a una demostración de la malla del trigo y participar en una degustación de cocido.

La música correrá a cargo de intérpretes de gaita y tambor, del multiinstrumentista Pablo Canalís y de la canción asturiana de AICA. El cartel lo completan Tejedor, el grupo de rap en asturiano Mostru l’Horru y la orquesta Assia.

Castropol cierra la celebración con dos jornadas

Castropol asumirá el protagonismo durante los dos últimos días de la programación. El lunes 7 las actividades se trasladarán al Puerto de As Figueiras, donde se celebrará una exhibición de escanciado de sidra y un taller de nudos marineros.

El público podrá asistir además al espectáculo de calle ‘Gentes de Mar’, de Higiénico Papel Teatro, participar en una degustación de productos asturianos y disfrutar del concierto de Marisa Valle Roso. La jornada se cerrará con el espectáculo de drones ‘Asturias Paraíso Natural’.

El martes 8, Día de Asturias, la actividad se desplazará a la capital castropolense. Allí habrá talleres demostrativos de oficios artesanos y un showcooking dedicado a uno de los productos más vinculados a la ría, las ostras. También se organizarán visitas guiadas por la villa y paseos en barco, mientras que la Asociación El Pampillo mostrará sus tradicionales alfombras florales.

La vertiente marinera tendrá especial protagonismo con la celebración de la I Regata de Bateles Día de Asturias y una zalea de barcos de vela latina. Las calles estarán animadas por la banda de gaitas El Penedón, la Asociación Cultural Canción Asturiana Narcea y el espectáculo ‘Áncora’, de Hipnótica Circo Teatro. La música continuará con los conciertos de Carmelita y la orquesta Waykas.

Algunas de las actividades tienen plazas limitadas. Es el caso de las visitas guiadas al conjunto escultórico de Vegadeo, a San Tirso de Abres y al casco histórico de Castropol, así como de los vuelos cautivos en globo aerostático y del taller de nudos marineros, para los que será necesario realizar inscripción previa.