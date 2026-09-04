Asturias lanza una convocatoria extraordinaria de plazas de Formación Profesional: plazas vacantes y plazos para presentar la solicitud

La convocatoria extraordinaria de Formación Profesional para el curso que ahora empieza pondrá a disposición de los estudiantes asturianos 1.816 plazas vacantes, la gran mayoría de estudios de grado medio. La Consejería de Educación abrió este viernes el periodo de solicitud, que se extenderá hasta el viernes 11 de septiembre.

Precisamente, en grado medio, los estudios de Administración y Gestión se sitúan a la cabeza de vacantes, con 256, seguida de Hostelería y Turismo, con 122 puestos. Hay, además, otras cinco familias profesionales que rondan el medio centenar de plazas libres: Electricidad y Electrónica, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Sanidad e Imagen Personal.

También las titulaciones de Administración y Gestión encabezan las vacantes del grado superior, con 135 plazas libres. Siguen Hostelería y Turismo con 117; Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 89; y Comercio y Marketing, con 59.

Por último, en grado básico, el ciclo formativo con mayor número de vacantes es Servicios Administrativos, con 58 plazas. Por su parte, Electricidad y Electrónica y Mantenimiento de Vehículos oferta 23, mientras el resto de estudios están por debajo de las 15 vacantes.

Educación ya había adjudicado el 86% de las plazas disponibles para este curso en la convocatoria ordinaria (junio-julio). Ese porcentaje supone un incremento de ocho puntos porcentuales respecto a la convocatoria ordinaria del curso 2025-2026.

El director general de Formación Profesional, Ángel Balea, atribuyó este aumento “un ajuste entre oferta y demanda y a la capacidad de atracción de alumnado hacia la FP por la vía de la adecuada orientación, un hecho que redunda en una mejora de la eficiencia de nuestro sistema”.

Asimismo, explicó que con esta convocatoria extraordinaria se busca “mejorar las tasas de ocupación de las vacantes y ofrecer posibilidades formativas de calidad a un buen número de candidatos y candidatas, que seguro que participarán en este nuevo proceso de admisión”.

La adjudicación de las plazas será el viernes 25 de ese mes, una vez realizada la baremación y la publicación de los listados provisionales y definitivos. Finalmente, el periodo de la matrícula será del 25 al 30 de septiembre.