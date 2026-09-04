Confinados un centenar de vecinos en Laciana por un incendio forestal

Un centenar de vecinos de Sosas de Laciana, en el noroeste de la provincia de León, permanecen desde la tarde ayer confinados en sus hogares debido a un incendio forestal declarado por la tarde en las inmediaciones del pueblo. El fuego ha obligado a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGP). La brigada de refuerzo (Brif) de Tineo fue movilizada en la tarde de este jueves para apagar este fuego, junto a otras unidades.

El incendio, por causas aún sin determinar y en fase de investigación para saber su origen, se inició pasadas las 17 horas y hacia las 18.20 horas se elevó al nivel máximo de gravedad por amenazar a la población de Sosas y bienes no forestales.

En las labores de extinción participan una veintena de medios, entre ellos un técnico, seis agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldózer y tres brigadas helitransportadas.

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A estos efectivos se suman siete medios aéreos, movilizados para tratar de contener las llamas y evitar que el incendio pueda afectar a zonas habitadas o bienes no forestales. La zona se encuentra en la frontera entre Asturias y León, en el suroccidente del Principado. El valle de Laciana, con Villablino como localidad cabecera, se encuentra a menos de 30 kilómetros de El Puerto de Somiedo, justo en el límite entre ambas provincias. Sosas es uno de los muchos pequeños núcleos que conforman el valle, colindante también con la comarca leonesa de Babia.