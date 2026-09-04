El consejero de Hacienda, antes de que se apruebe la financiación pactada con ERC: "Votaremos que no, pero lamentamos la actitud del PP"

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Gobierno asturiano (PSOE e IU), acudió esta mañana a una de las sedes del Ministerio de Hacienda, en Madrid, para estar presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde previsiblemente se aprobará el nuevo modelo de financiación que el Gobierno central ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

El CPFF es un cónclave en el que se reúne el Ejecutivo central con las comunidades autónomas. La aprobación de este modelo, que solo apoyan 13 de las 15 regiones (Cataluña y Canarias), no significa que entre en vigor: antes debe refrendarse en el Congreso y, de momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene apoyos. El modelo actual de financiación está caducado desde 2014. Para que el CPFF de luz verde, el Ejecutivo solo necesita el sí de una comunidad.

El Principado, liderado por el PSOE en coalición con IU, votará no a la propuesta de Sánchez y hoy escenificará su rechazo a una oferta de un Ejecutivo con el que comparte color político. El nuevo modelo implicaría 21.000 millones más para las autonomías, 248 para Asturias, pero el Principado opina que para el reparto no se han tenido en cuenta aspectos clave como la dispersión geográfica o el coste real de los servicios. Los expertos sostienen que este modelo favorecería sobre todo a Cataluña y las regiones del Mediterráneo. Peláez volvió a mostrarse crítico con la propuesta, pero también señaló al PP. Las comunidades populares rechazan el modelo y la comunidad de Madrid ni acudió al cónclave.

"La posición es votar en contra de la propuesta, aunque ponemos en valor que el Gobierno de España haya decidido abordar la reforma presentando una propuesta. Todas las comunidades nos sentimos infrafinanciadas. El Gobierno aporta 21.000 millones, pero entendemos que tiene defectos formales y de fondo. Fue pactada con un territorio y no en el marco de la multilateralidad. Es una propuesta que prima la capacidad fiscal y no una distribución de recursos entre territorios", aseguró el Consejero antes de entrar a la reunión, que presidirá el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Peláez, antes de entrar en el edificio de Hacienda, habló en la entrada con Alicia Romero, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, con la que comparte partido. Cataluña, presidida por Salvador Illa, votará a favor.

"Nuestra posición histórica es que el modelo tiene que servir para dar servicios públicos y tenemos un acuerdo de todas las fuerzas salvo Vox y con otras comunidades del noroeste. Votaremos que no y lamentamos profundamente la actitud del PP, negándose a dialogar. La anterior ministra ofreció la mano al PP de cara a un gran pacto de Estado, pero la ansiedad electoral del PP le impide llegar a acuerdos. Esa interpretación daña a sus territorios y han dado la espalda", destacó Peláez, que culpó al PP por no negociar, lo que, a su juicio, ha perjudicado a otros territorios.

"Nos hemos sentido huérfanos"

"Asturias se ha sentido huérfana en el diálogo. Nos sentamos a dialogar con el Ministerio, pero al no tener incentivos nos hemos encontrado huérfanos. No había incentivos a conceder a los territorios nada. Hay territorios gobernados por el PP, como Valencia, Baleares o Murcia, que este modelo satisface sus demandas históricas y van a votar en contra", destacó.

Peláez fue preguntado sobre qué haría Asturias si el modelo se aprueba finalmente en el Congreso, teniendo en cuenta que la adhesión es voluntaria. "Eso es una pantalla muy posterior. Si se produjera su aprobación, en ese momento Asturias valoraría la situación con las cifras actualizadas, pero no lo hemos valorado", finalizó.