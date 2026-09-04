Más dinero, abierto a las personas con discapacidad y con la vista puesta en el cielo: las novedades del Memorial “María Luisa” de fotografía para 2027

Ya está en marcha uno de los certámenes de fotografía más prestigiosos de Asturias y conocido mundialmente: el memorial "María Luisa" de montaña y naturaleza. La organización tiene ya abierto el plazo para enviar los trabajos, algo que se puede hacer hasta el próximo 1 de diciembre. En la última edición se recibieron más de 18.000 fotografías (además de 180 vídeos y documentales) de 1.450 autores aspirantes a lograr alguno de los galardones de sus 14 categorías.

El "María Luisa" vuelve en esta edición, la número 37 ya, con novedades. Una es una conocida, después de avanzarse en la entrega de premios en Oviedo, el pasado abril, de la anterior edición: la incorporación de una sección especial en la que las personas con discapacidad serán los autores de los trabajos. "Hemos estado trabajando con asociaciones y expertos en integración y discapacidad para conocer de primera mano la realidad y necesidades de estas personas y adaptar las bases de participación a esas singularidades, con el fin de eliminar barreras y facilitar su integración en el certamen", explican los organizadores del memorial, que dirige Román Benito.

"Fearless", de Christoph Fischer, ganador del premio absoluto Fundación Cajastur del Memorial "María Luisa" 2026 / Christoph Fischer/ Cedida Memorial "María Luisa

La nueva sección sigue la estela de la de concursantes novel, implantada hace 20 años para animar a los jóvenes fotógrafos, de menos de 19 años, a participar. “Queremos que las personas con discapacidad no estén solamente delante de las cámaras, sino también detrás de ellas; que sean fotógrafos, creadores, narradores de sus vivencias en la naturaleza y protagonistas de sus trabajos”, explican.

Temática

La otra novedad será la categoría temática del año, que en esta XXXVII edición estará dedicada a “El Universo”, y permitirá a los fotógrafos presentar a concurso imágenes de planetas, estrellas y otros cuerpos celestes, tanto primeros planos como fotografías en las que los astros aparezcan junto a elementos terrestres. No es casual la elección del universo como tema de este año, que ha estado marcado por el eclipse solar total del pasado 12 de agosto que tuvo en Asturias uno de los mejores escenarios para observarlo en su totalidad, si bien las nubes cubrieron gran parte de la comunidad.

La última novedad se refiere a la cuantía del premio del ganador absoluto, que se eleva hasta los 5.000 euros. El año pasado tal galardón fue a parar a manos del canadiense Christoph Fischer.

Otras categorías

Por lo demás, el "María Luisa" mantiene sus categorías habituales dedicadas a montaña, alpinismo, escalada, aventura y deportes extremos, fauna, aves, flora, mundo submarino, biodiversidad y geodiversidad, paisajes naturales, fotografía creativa y macro, además de vídeo, películas y documentales.

Con 36 ediciones celebradas, el certamen ha recibido participación de fotógrafos y cineastas procedentes de más de 120 países, reuniendo cada año a profesionales reconocidos, jóvenes y aficionados.

El plazo de participación finalizará el citado 1 de diciembre de 2026. El fallo del jurado se hará público el 1 de marzo de 2027. La exposición de las obras se inaugurará el 23 de abril de 2027 y la gala de oremios se celebrará el 24 de abril de 2027 en el Teatro Filarmónica de Oviedo y Hotel de La Reconquista.