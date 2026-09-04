España "nunca está preparada al cien por cien frente a emergencias sanitarias", advierte en Oviedo Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que el nivel de preparación de un país frente a las emergencias sanitarias depende directamente de los recursos económicos que esté dispuesto a destinar a ello y ha advertido de que "España nunca está preparada al cien por cien".

"Tenemos también que saber que estar preparados cuesta dinero y si no estamos dispuestos a invertirlo, difícilmente estaremos mejor preparados", ha afirmado el epidemiólogo este viernes en unas declaraciones a los periodistas previas a la apertura del Máster Erasmus Mundus en Salud Pública y Desastres de la Universidad de Oviedo.

Simón ha afirmado que con el tiempo se puede ir reduciendo el riesgo de que el impacto de una emergencia sea mayor, pero esa mejora depende de la inversión que se realice.

El epidemiólogo ha señalado que España cuenta con una de las coberturas de vacunación más altas del mundo, lo que le permite estar protegido frente a numerosas enfermedades, sin embargo, ha insistido en que ni siquiera ese nivel de protección garantiza estar a salvo de cualquier escenario.

Por otro lado, Simón ha manifestado en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre la crisis migratoria en Ceuta, que el Ministerio de Sanidad y las autoridades locales trabajan para minimizar los riesgos sanitarios derivados de la situación.

Preguntado también por un posible brote de ébola en África que genera preocupación por su eventual llegada a Europa, Simón ha asegurado que el riesgo para España es "prácticamente muy bajo", aunque no descartable. El experto ha explicado que la región afectada combina una inestabilidad social, política y de seguridad muy importante, lo que complica enormemente el control del brote, y ha señalado que actualmente se están implementando medidas para reducir al máximo el riesgo de que la situación se extienda más allá de África.

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Junto a Fernando Simón estuvieron en el acto los coordinadores del master, Rafael Castro Delgado y Ana Fernández Somoano. Además de la lección inaugural del primero, hubo otra del presidente del Centro Europeo de Medicina de Catástrofes, Roberto Mugavero.