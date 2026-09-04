El exjefe de gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez asegura en Oviedo que "en España, la izquierda está cansada, se ha dedicado a gobernar"

El analista político Iván Redondo (San Sebastián, 1981), quien fuera jefe de gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez, prefiere utilizar la palabra "autoritarismo" para referirse a lo que comúnmente se denomina "ultraderecha", puesto que abarca con mayor amplitud y exactitud el fenómeno "estructural que ha venido para quedarse". Este jueves, en la Escuela Internacional de Verano de la UGT en Oviedo, ofreció una charla bajo el título "Geopolítica y ultraderecha", en la que se refirió a la era política que puede venir con el título de una canción de un grupo valenciano que versioneó a los Sex Pistols: "Futuro terror". Aunque a continuación tranquilizó a los asistentes indicando que "los partidos hay que jugarlos hasta el final", en referencia a un posible triunfo de la izquierda en las próximas elecciones.

Redondo ofreció una charla en un formato especial, entrevistado por el periodista Luis Fernández Suárez, y con presencia del consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero.

El analista, autor de "El manual", acudió a Oviedo a poner deberes a la izquierda, para enfrentar el hecho de que Vox, que al principio era "como el PP con tres cubatas", que luego evolucionó al movimiento MAGA y ya "lleva siete años" en el panorama político, sea la fuerza política preferida entre los jóvenes.

Hay 700.000 votantes de Pedro Sánchez que se han movido a la derecha. "El problema no es ideológico. Hay muchísimas personas con las que no se está conectando, que militan en su teléfono móvil, intentan encontrar el lugar que les da seguridad y ese punto es golpear al que gobierna", indicó.

Pero hay causas más profundas para el apoyo a la ultraderecha. "Si eres una persona que tiene 18 años, desde que has nacido has pasado por crisis continuas. Hay un estudio según el cual el 72% de los europeos no se puede permitir una casa de 75 m2, es decir, dos habitaciones. Ni tan siquiera una hipoteca a 30 años. En realidad es un porcentaje mayor. La democracia no funciona para ellos. Sus padres pudieron comprarse una casa. Pasas de no poder comprar a una casa a no poder alquilar ni siquiera una habitación. Solo han conocido penurias. ¿Quién les habla? Tiene una lógica aplastante que busquen en lo nuevo una solución", convino.

Caso único en Europa

Redondo justificó el triunfo de la izquierda como consecuencia de la crisis de la austeridad, motivada por la creciente desigualdad, lo que produjo una aceleración histórica, similar al paso de la dictadura a la democracia. "Ahora estamos en una transformación en la que puede ir en una dirección u otra. Soy de los que dice que hay que jugar los partidos hasta el final y ya veremos qué pasa. Las batallas hay que darlas. El caso español es único en Europa. Puede ir en una dirección muy mala o puede corregirse. Los valores fundacionales de la UE se están defendiendo aquí", aseguró.

"El centro no existe, pero ahora la sensación es que ni la izquierda ni la derecha va a hacer nada por ti, porque estas en medio, que es por donde se cuelan los autoritarismos. En España, la izquierda está cansada, porque se ha dedicado a gobernar", añadió.

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Y explicó la situación actual de la derecha: "Vox nació para ser antisistema, para jugar el eje ‘dentro-fuera’, como Trump, que está emancipado de la Presidencia, porque sabe que cuanto más institucional sea, menos atractivo será. Aquí, el PP tenía a Vox perfectamente encerrado en los gobiernos autonómicos. Vox empezó a perder turbo a nivel estatal y bajó al 14 por ciento, y el PP, subiendo. ¿Qué ha pasado? Cuando se han celebrado los caucus de la derecha, porque competían entre ellos, terminaron con una relación de fuerzas más favorable a Vox. Quiero ver los microdatos del CIS, porque el PP volverá a bajar al 30 por ciento y el vox volverá al 17%".