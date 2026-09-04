El fallecido en el accidente de moto de Quirós, un conocido florista en El Fontán de Oviedo
Adrián Oliver, de 48 años, perdió la vida cuando circulaba en moto con unos amigos y cayó por un desnivel tras salirse de la carretera
El motorista fallecido en el accidente registrado en la tarde de este jueves en el alto de la Cobertoria, entre los concejos de Lena y Quirós, es Adrián Oliver Súarez, un avilesino de 48 años residente en Oviedo, hijo de un conocido matrimonio de floristas del Fontán, en concreto de los propietarios de Plantas Villor, y florista él mismo en el mismo puesto del mercado. El fallecido, que deja pareja y dos hijos, viajaba en una moto que todavía estaba rodando, ya que tan sólo tenía 1.200 kilómetros.
El cadáver fue encontrado gracias al esfuerzo de los vecinos de la zona, que ayudaron a sus amigos a localizarlo. El accidente se produjo por la tarde. Un vecino encontró a los amigos del motorista, que estaban buscándolo, después de que lo perdiesen mientras bajaban La Cobertoria, camino de Quirós. Tras una búsqueda infructuosa, avisaron a las ocho y media de la tarde al 112 Asturias. Según los vecinos, los bomberos acudieron unas dos horas después, al igual que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, ya que el equipo de Atestados tuvo que desplazarse desde Luarca.
Era ya de noche cuando los propios vecinos de la zona encontraron el cuerpo, que presentaba múltiples fracturas, varias de ellas incompatibles con la vida. El motorista se salió de la calzada en una curva (los vecinos sostienen que está mal peraltada) e impactó contra un árbol, que llegó incluso a fracturar.
A las dos de la tarde, vecinos y los propietarios de los puestos del Fontán homenajean al fallecido.
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