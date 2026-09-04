El fondo que promete Hacienda para igualar la financiación de las comunidades: dudas en Asturias, que rechaza el sistema

El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE e IU) sacó adelante esta mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo modelo de financiación que había sido previamente pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Lo hizo con la oposición de todas las comunidades que están en el régimen común, salvo Cataluña y Canarias, y con el rechazo de Asturias, que considera que en el nuevo reparto no se tienen en cuenta elementos clave como la dispersión geográfica o el envejecimiento. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, representó al Principado en el cónclave celebrado en Madrid, al que acudieron todas las comunidades autónomas salvo Madrid y en el que, por parte de Hacienda, estuvo el ministro, Arcadi España.

En el texto aprobado por Hacienda hay una novedad respecto al fondo complementario que el Gobierno planteó para intentar lograr el apoyo de Asturias y de otras regiones en las negociaciones durante el verano. Dicho fondo, pensado para que las regiones que no llegaran a la media por habitante pudiesen hacerlo, aparecía únicamente mencionado en documentos anteriores.

En el punto diez del texto aprobado esta mañana se refleja que se creará un fondo, que no formará parte del modelo y que se aprobaría en una ley posterior al sistema, en el caso de que este fuese refrendado en el Congreso. Además, en el segundo párrafo del texto se asegura que dicho fondo atenderá también a causas como la dispersión, la masa forestal de las regiones o la reindustrialización, como es el caso de Asturias.

"No cambia el sentido ni nuestra posición sobre el modelo, pero creemos que el hecho de que se haya recogido es un avance para que las regiones que nos quedemos por debajo podamos llegar a la media", aseguró Peláez a la salida de la reunión. Dicho fondo no está cuantificado. "Instamos a que se desarrolle [el fondo]", destacó Peláez, que ya en julio se quejó por la falta de concrección del Ministerio en ese punto. Ahora el fondo sí aparece citado en el acuerdo final, y se añade la parte de masa forestal o reindustrialización que podría aplicar a Asturias, aunque sin cuantificar.

Arcadi España, ministro de Hacienda, dio después una rueda de prensa y aportó datos sobre los fondos. Aseguró que el fondo, que Peláez había tildado previamente de "dinamismo", no estaba mal bautizado. Según explicó, que figure en el acuerdo no es "nuevo", al estar contemplado previamente. El Ministro lo cifró en 3.000 millones de euros, pero apuntó como novedad la inclusión de un apartado referido a elementos como el turismo masivo, la masa forestal o la reindustrialización. No dio cifras concretas sobre cuánto correspondería a cada comunidad.

"Somos empáticos. Hemos escuchado otras voces. El fondo está al margen del modelo, pero incorporado", destacó España, en una explicación que deja dudas entre las comunidades, también en Asturias. La parte de la reindustrialización ni siquiera está calculada.

Hacienda, en un comunicado oficial distribuido después, explica que "al margen del modelo de financiación, se reformularán los Fondos de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales para reforzar la convergencia y la cohesión territorial. En este sentido se prevé establecer un nuevo fondo con el objetivo de favorecer el dinamismo de las comunidades autónomas cuyos recursos por habitante ajustado se sitúen por debajo de la media. Aspectos como la reindustrialización, la digitalización, la innovación, la despoblación, las externalidades del turismo masivo, los riesgos derivados de la masa forestal o la ubicación extrapeninsular se tendrán en cuenta a la hora de fijar los criterios de reparto de recursos adicionales".

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Preguntado por qué el fondo no está incorporado directamente al sistema, España explicó que el modelo podría «mudarse» de haber hecho eso. "Lo que toques en un caso puede alterar el conjunto. El hecho relevante es que está por escrito", dijo.