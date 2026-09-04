Fran González, el asturiano que ganó el bote histórico de Pasapalabra, vuelve a Telecinco para estrenar el nuevo "rosco"

Fran González se convirtió en historia de la televisión en enero de 2019 cuando ganó un bote histórico de 1.542.000 euros en Pasapalabra. Cumplía su programa 168 y era un rostro habitual en los hogares españoles. Han pasado siete años y el asturiano regresa a la pequeña pantalla para estrenar la versión renovada del programa, llamada "Rueda la letra". Su presencia es uno de los grandes reclamos para el debut del formato el próximo lunes 7 de septiembre a las 19.00 horas en Telecinco.

El regreso de Fran va ligado a otro: el de Lilit Manukyan, otro de los dos primeros concursantes estrella. La armenia es la única participante no nacida en España (su lengua materna no es el castellano) que se ha llevado el premio de Pasapalabra. Dos ganadores históricos y un nuevo presentador, Carlos Sobera, son algunas de las novedades de Rueda la letra. El progama conserva, eso sí, la dinámica: dos equipos competirán en diferentes juegos de palabras antes de enfrentarse a la prueba que concentra buena parte de la atención: "La Rueda" (en lugar del popular rosco).

Los dos concursantes se enfrentarán individualmente a 25 palabras con el tiempo conseguido previamente por sus equipos y con un bote que arrancará en 200.000 euros.

Amor Domínguez

La vida de Fran González después de Pasapalabra

Fran González llegó a ser tan famoso hace siete años que hubo quien le cambió el apellido y pasó a ser "Fran Pasapalabra". ¿Qué pasó después del éxito televisivo con este chavalín de Colloto? La fama no se le subió a la cabeza. Siguió formándose y trabaja en la empresa familiar.

Con el dinero del bote anuló la hipoteca que pagaban sus padres y compró dos pisos. A uno de ellos se fue a vivir él. También invirtió en la empresa familiar dedicada al ahorro energético y la instalación de placas solares. Es ahí donde trabaja actualmente en calidad de gerente.

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Durante estos siete años no ha dejado de formarse. En el nuevo formato de Telecinco le tocará demostrar todos los conocimientos que ha ido adquiriendo tras estudiar Biología, Química y Filosofía.