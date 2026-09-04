El Gobierno de Sánchez aprueba, con la mayoría de comunidades en contra, el nuevo sistema de financiación pactado con los independentistas
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el sí de Cataluña y Canarias y el no del resto de autonomías, entre ellas Asturias, da luz verde al nuevo reparto, que todavía debe ser refrendado en el Congreso para entrar en vigor
Luz verde al nuevo sistema de financiación autonómica que el Gobierno central pactó con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y que beneficia sobre todo a Cataluña y a las regiones del Mediterráneo, según los expertos. El Ministerio de Hacienda consiguió esta mañana la aprobaciónverde del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la propuesta para renovar el sistema.
Lo hizo como estaba previsto: con 13 comunidades en contra y solo dos, Cataluña y Canarias, votando a favor. Asturias, gobernada por el PSOE, como el Gobierno central, votó en contra en el cónclave entre el Estado y las regiones celebrado en Madrid. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, fue quien representó al Ejecutivo asturiano.
"Este modelo prima la capacidad fiscal y no a los territorios. La reforma requiere de un gran acuerdo de Estado. Hemos actuado con lealtad a Asturias", aseguró Peláez tras la reunión.
Arcadi España, ministro de Hacienda, utilizó la palabra "histórico" para definir el cónclave y se mostró satisfecho del acuerdo alcanzado en el seno del CPFF. "Se ha dicho que sí a que las comunidades reciban 21.000 millones más para sanidad, educación o viviendas. Supone incrementar los recursos disponibles", defendió el ministro socialista. "Este modelo es el único que se ha puesto sobre la mesa, el PP no ha tenido", indicó.
La aprobación por parte del CPFF es un trámite indispensable, pero no implica su entrada en vigor de forma automática. El sistema debe ir al Consejo de Ministros y luego ser refrendado por el Congreso. Hoy, el Gobierno no tiene los apoyos suficientes porque Junts está en contra al considerarlo insuficiente.
El sistema está caducado desde 2014. La nueva propuesta implica 21.000 millones de euros más para las autonomías, 248 para Asturias, pero el Principado cree que el cálculo no tiene en cuenta asuntos como el coste real de los servicios o el envejecimiento de la población. Por ese motivo votó en contra. Peláez tomó la palabra en la reunión para trasladar el no de Asturias y los argumentos del Ejecutivo de Adrián Barbón a Arcadi España, ministro de Hacienda. Las comunidades del PP, como era de esperar, se mostraron muy críticas. La Comunidad de Madrid ni siquiera asistió al Consejo.
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