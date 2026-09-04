Gondán botará el día 10 en Castropol el mayor barco que ha construido

El astillero asturiano Gondán botará el próximo jueves, día 10, en sus instalaciones de Figueras (Castropol), el mayor barco que ha construido la compañía en sus más de 100 años de historia.

Debido a su inédita envergadura, la plantilla del astillero ha denominado informalmente a la embarcación como "Gondán Max". La botadura está planificada para las 15.30, según informaron fuentes conocedoras, para adecuarse a las mareas de la ría del Eo.

El buque, que oficialmente se llama "Edda Fjord", tiene 120 metros de eslora y 23 metros de manga. Puede transportar hasta 180 pasajeros y está destinado al apoyo a aerogeneradores eólicos ubicados en alta mar. El cliente es el armador noruego Østensjø Rederi, principal socio de Gondán, quien le ha construido más de una veintena de barcos.

El barco servirá para diferentes operaciones como inspección, mantenimiento y reparación, construcción, servicios a pie de obra y tendido de cables en el océano. Asimismo, tendrá capacidad para alojar a 180 personas en camarotes "de alto nivel".

Según expresó Østensjø Rederi en el momento del contrato, "su diseño versátil garantiza que el buque pueda operar en múltiples segmentos dentro del espacio oceánico, asegurando la eficiencia y la flexibilidad operativa". "El pedido se alinea con nuestros esfuerzos en curso para modernizar nuestra flota, nuestro compromiso con las nuevas tecnologías, y nuestra dedicación a la descarbonización", apuntó entonces el consejero delegado de Østensjø Rederi, Kristian Helland Vea.

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Mientras construye esta y otras embarcaciones, Gondán está acometiendo la mayor inversión de su historia –más de 15 millones de euros– para reformar su astillero castropolense.