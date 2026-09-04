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La Guardia Civil alerta: el gesto que debes evitar al encontrar unas llaves para no dar demasiada información

"Una llave puede dar pistas sobre una vivienda", insisten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La Guardia Civil alerta: el gesto que debes evitar al encontrar unas llaves para no dar demasiada información

La Guardia Civil alerta: el gesto que debes evitar al encontrar unas llaves para no dar demasiada información / LNE

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Emma Fernández

Un acto de buena voluntad puede acarrear graves consecuencias. Y en eso mismo ha insistido la Guardia Civil en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. La Benemérita, cada vez más activa en sus plataformas digitales, recurre en muchas ocasiones a la conocida red social X para alertar a los ciudadanos sobre comportamientos que no siempre son seguros.

La Guardia Civil ha indicado a la ciudadanía cuál es el protocolo que se debe seguir en caso de encontrar unas llaves en el suelo. En este contexto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado remarcan que lo primordial es "no enseñar demasiado". Y es que, aunque los propios agentes recurren a las vías de comunicación digital para trasladar sus recomendaciones, también son los primeros en reconocer que debe hacerse un uso seguro de las redes sociales.

Muchas personas recurren a grupos de Facebook del lugar en el que viven o a las stories de Instagram para indicar la hora y la zona en la que se han encontrado las llaves. Un gesto tan bienintencionado como peligroso que, en determinadas circunstancias, puede acarrear graves consecuencias.

"Una llave puede dar pistas sobre una vivienda", insisten desde la Guardia Civil. Además, muchos juegos incluyen el mando de la cochera, con el que incluso se puede llegar a identificar la marca de un vehículo.

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que "un llavero puede contener nombres, direcciones u otros datos". En conjunto, toda esta información podría facilitar a los delincuentes datos que les permitan identificar una vivienda o un vehículo.

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Tras todas estas recomendaciones, la Guardia Civil lo tiene claro: "Evita publicar fotografías con esos detalles y entrégalas en dependencias policiales u objetos perdidos".

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