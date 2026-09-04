Muere un motorista de 48 años al caer por un desnivel cuando circulaba por el alto de La Cobertoria

Tragedia en el alto de la Cobertoria, entre Lena y Quirós. Un hombre de 48 años perdió la vida cuando circulaba en moto y cayó por un desnivel tras salirse de la carretera, la AS-230, por causas desconocidas. Todo ocurrió en torno a las nueve de la noche del pasado jueves, cuando la víctima y unos amigos se dirigían hacia Quirós.

Fueron los compañeros del motorista los que llamaron al 112 para avisar de que habían perdido a su amigo desde hacía media hora cuando estaban en ruta. No se explicaban qué había pasado y aseguraron que no había indicios de que éste se hubiera salido de la vía.

La Sala 112 del SEPA movilizó a bomberos del cercano parque de Proaza, al Grupo de Rescate, la Unidad Canina y la Unidad de Drones. Estos últimos no llegaron a intervenir. Además, se informó al SAMU y a la Guardia Civil que envió agentes a la zona.

La búsqueda se inició desde el mirador de Forcichave, donde se concentraron los equipos de rescate, ademas de sus compañeros y vecinos de la zona. Fueron los compañeros de la víctima los que lograron localizar la moto y poco después, a escasos metros, fue localizado el cuerpo. Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el equipo médico movilizado al lugar, Atención Primaria de Quirós con una ambulancia, sólo pudo confirmar su fallecimiento.

Tras recibir la correspondiente autorización se procedió a evacuarlo, en camilla nido, hasta el lugar donde esperaban los servicios funerarios. Finalizada la intervención los equipos de bomberos regresaron a sus respectivas bases. La dotación de Proaza llegó a parque a las 02.33 horas y el Grupo de Rescate a las 02.02 horas.