Nuevas escuelinas en Asturias en nueve concejos: cuándo abrirán y dónde se ubican
La Consejera de Educación reafirma la apertura de 15 centros este septiembre y la integración de otras 15 en noviembre, buscando la mayor estabilización de las profesionales
El Gobierno de Asturias integrará en noviembre otras quince escuelas municipales, las conocidas como escuelinas, de primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) en la nueva red pública, autonómica y gratuita. Los centros están ubicados en nueve concejos.
La consejera de Educación, Eva Ledo, informó esta mañana de este tercer bloque de incorporaciones durante la reunión de inicio de curso mantenida con las direcciones de las escuelinas, en la que participaron los directores generales de Centros y Red 0-3 Años, Francisco Laviana, y de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure.
Estas quince escuelas municipales, que suman 54 unidades, están ubicadas en los concejos de Langreo (5), Llanes (2), San Martín del Rey Aurelio (2), Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Pravia, Ribadesella y Salas. Tras este bloque, quedaría pendiente tan solo la integración de los centros de Oviedo y Gijón, prevista para el año 2027.
Además, la Consejera reafirmó, tal y como comunicó el jueves en otra reunión con docentes, que este mes de septiembre abrirán otras quince escuelinas, pendientes de inauguración y correspondientes a las fases I y II de la extensión de la red del Principado. Todas ellas suman 31 unidades.
Esas nuevas escuelinas son:
- La Foquina (Avilés), con 4 unidades.
- La Xungarosa (Avilés), con 3 unidades.
- El Boliche (Cangas del Narcea), con 1 unidad.
- Les Xanines (Caravia), con 1 unidad.
- El Tabayón (Caso), con 1 unidad.
- Los Rebusquinos (Gijón), con 4 unidades.
- Les Curuxines (Gozón), con 1 unidad.
- El Vaporín (Muros de Nalón), con 2 unidades.
- Los Condalinos (Noreña), con 2 unidades.
- Los Pericos (Oviedo), con 3 unidades.
- Pinón (Oviedo), con 3 unidades.
- Telva (Trubia, Oviedo), con 1 unidad.
- El Reblincu (Quirós), con 2 unidades.
- Los Riberinos (Ribera de Arriba), con 2 unidades.
- Los Vaqueirinos (Tineo), con 1 unidad.
Además, hoy se hace efectivo un concurso de traslados en el que técnicas de educación infantil (TEI) asumirán nuevos puestos. El Principado cubrirá las plazas vacantes en las escuelinas con el personal de las listas definitivas actualizadas tras este concurso. "El objetivo es conseguir la mayor estabilización posible de estas profesionales durante el nuevo curso escolar", asegura el Ejecutivo asturiano. "Quiero que haya estabilidad y la manera es esperar a que se acabe el concurso", destacó la Consejera. La previsión es que la apertura sea a lo largo de la segunda quincena de septiembre.
Por otro lado, Ledo anunció que la Consejería "trabaja" para poder sacar este mes a información pública el reglamento de organización y funcionamiento de las escuelas infantiles, previsto en la ley autonómica aprobada en noviembre de 2024.
La red autonómica de las escuelinas está integrada en este momento por 69 centros, que pasarán a ser 84 en septiembre, con las inauguraciones previstas, y 99 en noviembre, con las quince integraciones anunciadas.
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