ParqueAstur se prepara para recibir Mysterioux Race, la nueva competición híbrida que llega a Asturias el 11 de octubre

El centro comercial colabora con Mysterioux Race en la celebración de una nueva experiencia deportiva que combina competición, superación y un componente sorpresa que acompañará a los participantes hasta el día de la prueba. ParqueAstur será el escenario el próximo 11 de octubre de Mysterioux Race, una nueva competición deportiva que llega a Asturias con una propuesta diferente y que ya ha despertado una importante expectación entre los aficionados al deporte.

El centro comercial colabora en la celebración de esta primera edición, reforzando así su apuesta por acoger iniciativas capaces de ofrecer nuevas experiencias y convertir sus espacios en puntos de encuentro para la comunidad asturiana.

Una competición en la que no todo está escrito

Mysterioux Race propone una competición híbrida pensada para poner a prueba la fuerza, la resistencia y la capacidad de superación de sus participantes.

Pero uno de sus principales elementos diferenciadores está precisamente en aquello que todavía no se conoce. El misterio forma parte de la experiencia y la organización irá desvelando progresivamente nuevos detalles sobre las pruebas y el formato de la competición.

Una propuesta que ha conseguido generar expectación desde su lanzamiento: las primeras 50 plazas disponibles se agotaron en menos de ocho horas, antes incluso de conocerse todos los detalles de la prueba.

La competición contará con dos categorías, OPEN y PRO, permitiendo participar tanto a quienes quieran enfrentarse a un nuevo desafío deportivo como a aquellos deportistas que busquen llevar su rendimiento un paso más allá.

ParqueAstur, punto de encuentro también para el deporte

La llegada de Mysterioux Race se suma a la programación de acciones con las que ParqueAstur busca ampliar las experiencias que ofrece a sus visitantes y generar nuevos motivos para encontrarse y disfrutar juntos.

La colaboración con este evento permite, además, acercar una nueva propuesta deportiva al público asturiano y abrir los espacios del centro a iniciativas vinculadas con el deporte, la vida activa y la superación personal.

El próximo 11 de octubre, ParqueAstur cambiará por unas horas las compras, el ocio y la restauración por la adrenalina de una competición en la que los participantes tendrán que estar preparados para enfrentarse a lo que venga.

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Las inscripciones para Mysterioux Race ya están abiertas y toda la información sobre la competición y las próximas novedades puede consultarse a través del perfil oficial de Instagram (@mysterioux_race).