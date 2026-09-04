El Principado concedió más de 3 millones a ayudas al alquiler juvenil desde junio
Vivienda autoriza un gasto de casi un millón de euros para beneficiar a 265 jóvenes en la última resolución del bono
La tercera resolución del bono para ayudar con el alquiler a personas jóvenes alcanzará a 265 beneficiarios. La resolución de la Consejería de Vivienda, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Principado, autoriza un gasto de 994.211 euros. De esta forma, se eleva a más de tres millones el importe destinado por el Principado a esta línea de ayudas dese junio.
En esta ocasión, se presentaron 513 solicitudes de las que 265 obtuvieron una resolución favorable. Del resto, 205 fueron denegadas por incumplir los requisitos y 43 terminaron en desistimiento.
El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, destacó que las cifras reflejan “el compromiso de la Dirección General de Vivienda para agilizar la tramitación de las ayudas y conseguir que lleguen cuanto antes a las personas jóvenes que las necesitan”.
“En poco más de dos meses se han concedido más de tres millones del Bono Alquiler Joven a 778 personas”, detalló, lo que, a su juicio, demuestra “que es posible mejorar la gestión de las ayudas y reducir los tiempos para que las políticas públicas tengan un efecto real sobre la vida de la ciudadanía”.
El Bono Alquiler Joven puede alcanzar 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, con los límites establecidos en la convocatoria. En la primera resolución, de 23 de junio, se concedieron 1.043.410 euros a 248 jóvenes; la segunda, de 21 de julio, destinó 1.050.793 euros a otros 265 beneficiarios.
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