Las tendencias en moda urbana tienen su sitio en "Reporter"

Tras tres generaciones de dedicación absoluta al frente de la emblemática "Calzados Ardura", la familia Ardura renueva y amplía su compromiso con el comercio local de Mieres. La saga de comerciantes gestiona ahora "Reporter", un establecimiento dedicado al sector textil situado en el número 12 de la calle Escuela de Capataces con una trayectoria de más de 30 años de presencia en Mieres.

Interior del establecimiento / Cedida a LNE

El espacio reúne las últimas tendencias del mercado. Entre la oferta comercial de "Reporter" destacan firmas de moda urbana y casual como Replay, Superdry, Lyle & Scott o PME Legend, propuestas especializadas en ropa de abrigo como Tantä, Batela y Khujo, y líneas femeninas de la mano de INDI&COLD o Yerse. La oferta se completa con Munich, Clarks, Walk In Pitas o Jimmy Lion.

Al frente de "Reporter" estará Manuel Ardura. "El anterior dueño del establecimiento se jubilaba, así que nos pareció una gran oportunidad", menciona, además, agradecido a José Luis Regueira, el antiguo propietario, "por su ayuda en la transición" . A Manuel lo acompañará Eva Fernández, quien ya fuese parte de "Reporter" en su anterior etapa.

Manuel Ardura / Cedida a LNE

"Con ‘Reporter’ demostramos que creemos en nuestra villa", enfatiza Manuel. Ardura no solo garantiza la continuidad de un negocio emblemático de la villa, sino que refuerza su compromiso de siempre con el concejo.