Tiempo de locos en Asturias: la región pasa de los 36 grados al granizo en un solo día
Las altas temperaturas se mantienen durante el fin de semana en el que también se esperan chubascos y fuertes rachas de viento
Asturias no se libra de la ola de calor que afecta a toda la Península. En Sevilla rondan los 40 grados y en el suroccidente asturiano los 36 (en la zona está activa una alerta por altas temperaturas). Este subidón de termometros para la vuelta al cole también tiene su cara B: se esperan tormentas de granzio y rachas fuertes de viento el sábado. Un tiempo de locos para estrenar septiembre.
El nuevo capítulo de calor alcanza su punto álgido en Asturias este viernes con 36 grados en Cangas del Narcea, los 31 de Langreo, 29 en Oviedo y 27 en Gijón o Llanes. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierten que las altas temperaturas se prolongarán durante el fin de semana y recuerdan el riesgo de hacer actividades al aire libre en las horas centrales del día.
El sábado y el domingo, más calor. Pero con tormentas. Se esperan "chubascos fuertes acompañados de tormenta en la mitad occidental durante la tarde del sábado, que podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes", según alerta la Aemet.
¿Cuándo bajaran las temperaturas? Se espera que el lunes las máximas experimenten un descenso generalizado y ronden los 25 grados.
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