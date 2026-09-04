El vicerrector de Estudios y Docencia se hace cargo de Estudiantes, y entre sus prioridades está aprobar el nuevo Plan de Transformación Docente e Innovación Educativa de la Universidad de Oviedo

El Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogió este viernes la toma de posesión de Juan Manuel Marchante Gayón como vicerrector de Estudiantes, Estudios y Docencia. El hasta ahora vicerrector de Estudios y Docencia incorpora las competencias de Estudiantes en una reestructuración del equipo de gobierno motivada por la jubilación de Alfonso López Muñiz, quien ha estado al frente de la política estudiantil de la institución académica asturiana desde el pasado 2021.

El nuevo vicerrector ha señalado que la integración de estos dos vicerrectorados debe servir para reforzar la coordinación de ámbitos estrechamente relacionados y para reforzar el acompañamiento al estudiantado. “No podemos hablar de estudios y de docencia sin situar al estudiantado en el centro de nuestras decisiones y tampoco podemos atender adecuadamente a nuestro estudiantado sin reflexionar sobre cómo enseñamos, cómo evaluamos, cómo organizamos los estudios y cómo acompañamos a quienes comienzan su trayectoria universitaria”, afirmó.

Marchante confió en que esta integración permita “acompañar a cada estudiante desde antes de su llegada a la universidad, durante toda su trayectoria académica y hasta el momento en que se incorpora a la sociedad como profesional y como ciudadano”. Entre las prioridades de su nueva etapa se encuentra la aprobación del Plan de Transformación Docente e Innovación Educativa, sobre el que ya trabaja y que pretende fortalecer la calidad de la enseñanza, favorecer el éxito académico e impulsar nuevas metodologías de aprendizaje sin perder de vista las oportunidades que ofrecen la transformación digital y la inteligencia artificial.

Alfonso López Muñiz, durante su discurso de despedida. / Fernando Rodríguez

El nuevo vicerrector ha situado también entre sus objetivos facilitar la transición desde las enseñanzas preuniversitarias, reducir el abandono académico y reforzar los programas de acompañamiento al estudiantado. La inclusión y la igualdad de oportunidades serán asimismo prioridades de esta nueva etapa.

Marchante reivindicó además una concepción amplia de la experiencia universitaria, que va más allá de la actividad académica. “Nuestro estudiantado crece participando en actividades culturales, deportivas, internacionales, solidarias, de representación y de compromiso social que forman parte esencial de su formación como personas y ciudadanos”, señaló.

El nuevo vicerrector destacó que el desarrollo de estos objetivos requiere la implicación del conjunto de la institución y apostó por la colaboración entre los distintos vicerrectorados, los centros, los departamentos, el profesorado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios. “Estoy convencido de que el trabajo coordinado de los distintos vicerrectorados, junto con la colaboración de centros, departamentos, profesorado, personal técnico, de gestión y de administración y servicios, será la clave para convertir estos proyectos en realidades”, afirmó.

Reconocimiento a Alfonso López Muñiz

El acto ha servido también para reconocer la trayectoria de Alfonso López Muñiz al frente de las políticas dirigidas al estudiantado. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, agradeció su dedicación a la institución y destacó su larga trayectoria al servicio de la institución académica como “profesor distinguido, investigador de primer nivel, director de departamento, decano, vicerrector…”.

Villaverde puso especialmente en valor su gestión durante los más de cinco años al frente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, en los que se han impulsado mejoras en los procesos de matrícula, ha aumentado el número de estudiantes y su participación en las asociaciones y se han fortalecido las relaciones con el Consejo de Estudiantes y sus delegaciones. “Ha sabido crear equipo y convertirlo en una verdadera familia”, señaló el rector, que definió a López Muñiz como “un universitario íntegro, de raíz, pleno”. Villaverde le agradeció expresamente su “lealtad, cariño, apoyo, dedicación y ejemplo”, tanto en el plano profesional como en el personal.

Juan Manuel Marchante, durante su alocución tras la toma de posesión. / Fernando Rodríguez

El rector recordó que de él han dependido los que considera “dos milagros anuales” de las universidades públicas españolas: la PAU y el inicio del curso académico. “Si esos milagros se suceden año tras año en nuestra universidad sin mayores sobresaltos, si asistimos a estos milagros con confianza y podemos enorgullecernos de que somos un ejemplo para otras instituciones, si estos sucesos se producen casi inadvertidamente, es, sin duda, porque Alfonso López Muñiz, junto a sus directores de área y su equipo administrativo, han estado ahí”, subrayó.

Marchante tuvo también palabras de reconocimiento para su antecesor, con quien trabajó durante tres años como director de área de Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad. “Alfonso, quiero darte las gracias públicamente. Gracias por lo que me has enseñado. Gracias por tu confianza. Gracias por tu generosidad. Y gracias, sobre todo, por tu amistad”, dijo.

El nuevo vicerrector subrayó que asumir parte de las responsabilidades de López Muñiz supone “un enorme honor y también un listón muy alto”. “No pretendo sustituirte, porque las personas que dejan huella no pueden ser sustituidas. Pretendo recoger tu testigo, cuidar el legado que dejas y continuar avanzando desde todo lo que has construido durante estos años”, afirmó.

Alfonso López Muñiz (Oviedo, 1956), doctor en Medicina y Cirugía, continuará vinculado a la Universidad de Oviedo como profesor emérito honorífico, además de ostentar la presidencia de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias, cargo que asumió el pasado mes de junio. Durante su intervención, el hasta ahora vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad puso en valor “la enorme importancia de la universidad pública en la sociedad, de la que es parte esencial y motor para alcanzar un futuro más justo y próspero”.

Asistentes al acto de toma de posesión. / Fernando Rodríguez

Sus palabras estuvieron cargadas de agradecimientos a las personas que le han acompañado en su etapa como vicerrector, que inició hace ya más de cinco años. En primer lugar, ha dado las gracias al rector por la confianza depositada en él para capitanear la política estudiantil durante sus dos mandatos, además de reconocer el trabajo del resto de los vicerrectores: “Somos un equipo que cree en un proyecto”.

También expresó su gratitud a las personas que le han acompañado en el vicerrectorado desde 2021, junto a las que ha sumado diversos logros: desde el incremento progresivo en el número de estudiantes durante los últimos cursos hasta el récord de participación en las jornadas de orientación dedicadas al alumnado preuniversitario; el éxito de asistencia al Foro de Empleo; el incremento de los recursos destinados a becas y ayudas, especialmente a las de urgente necesidad; la elevada participación del estudiantado, con más de 20 asociaciones activas; la gestión de miles de prácticas de empleo para estudiantes o el desarrollo de las Pruebas de Acceso a la Universidad, “un mecanismo complejo que ha crecido en estudiantes pero que hemos logrado agilizar pese a incluir un volumen de cerca de 50.000 exámenes”.

López Muñiz se acordó de que, siendo un médico en el inicio de su carrera, atendió en Mieres a un Juan Manuel Marchante de apenas 18 años. Luego les reuniría su actividad profesional en la Universidas y llegarían a ser "amigos e incluso familia", como recalcó el propio Marchante.

Por último, el rector expresó su confianza en Marchante para afrontar esta nueva etapa y ha destacado su “capacidad de trabajo”, su “visión clara de los objetivos y los medios para obtenerlos” y su “compromiso universitario sin flaquezas”. “Sé que el Vicerrectorado de Estudiantes queda en buenas manos”, concluyó Villaverde. Juan Manuel Marchante Gayón (Mieres, 1967) es catedrático de Química Analítica, forma parte del equipo rectoral desde mayo de 2024. Previamente fue director del Área de Orientación y Acceso entre 2021 y 2024, además de desempeñar distintas responsabilidades de gestión académica en la Universidad de Oviedo.

Villaverde indicó que Marchante "tiene que liderar todo ese gran proceso de transformación docente de la Universidad de Oviedo, ahora le sumo las responsabilidades de estudiantes. Es cierto que es un sitio que conoce bien, pero implica cargarle con más trabajo y gracias a su generosidad nos permite esta pequeña remodelación del equipo, fruto de la terquedad de la biología administrativa, que es que cuando nos llega la edad de jubilación, nos llega la edad de jubilación, muy a pesar nuestro".

Y añadió: "¿Cuál es el motivo de juntar estos dos vicerrectorados? Bueno, yo creo que tenía lógica y coherencia. ¿En qué sentido? En que, desde luego, el vicerrectorado de estudiantes tiene un papel fundamental en la articulación de todo nuestro modelo docente, porque al final es el que se ocupa desde el acceso a la universidad, todos los años de permanencia en la universidad de nuestro estudiantado, pero también la coordinación con los centros de departamentos y, fundamentalmente, con los centros en la estructuración junto con ordenación académica del plan de ordenación docente de la universidad año a año, con lo que el papel del vicerrector de estudiantes va mucho más allá de lo que puede resultar evidente de su designación. Y, por otra parte, estudios y docencia también es un campo muy transversal, porque al final la misión que tiene ese vicerrectorado es velar por la calidad y la renovación de todos nuestros estudios y tiene, además, encomendada la misión, que fue el motivo fundamental de su creación, de afrontar como objetivo estratégico y prioritario de este segundo mandato ese gran cambio en la forma de enseñar en la universidad de Oviedo".

El nuevo Vicerrectorado de Estudiantes, Estudios y Docencia

El nuevo Vicerrectorado de Estudiantes, Estudios y Docencia incluirá cuatro áreas: Orientación y Acceso a la Universidad; Cooperación, Apoyo al Estudiantado y Vivienda; Docencia y Titulaciones. Por su parte, las competencias en Empleabilidad, que hasta ahora dependían del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, pasarán al Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa para ocupar una de sus áreas: Empleabilidad y Emprendimiento.

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Al acto acudieron la presidenta del Consejo Social de la Universidad, Ángela Santianes Arbesú, el director gerente de la Fundación Universidad de Oviedo, Santiago Fernández López, o los rectores Juan Sebastián López-Arranz o Vicente Gotor, entre otros.