Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 5 de septiembre de 2026

Oviedo

Función del XVI Festival Nacional de Teatro Amateur

La compañía «Vaya cirio» representa hoy, a las 19.00 horas en el teatro Filarmónica, «Los últimos días de Isabel». Cristóbal del Río Navas es el director y autor de la obra, que se incluye en el Festival Nacional de Teatro Amateur «Memorial José Antonio Lobato», que llega a su XVI edición. Las entradas cuestan cinco euros.

Llega el festival de música electrónica Elrow al recinto de La Ería

El festival de música electrónica Elrow desembarca en Oviedo. El recinto de La Ería acoge hoy el espectáculo, que es la antesala de las fiestas de San Mateo y en el que se darán cita artistas internacionales como Patrick Topping, Marco Faraone, Wade, Olive F, el asturiano Héctor Llamazares y Rendher y Malóne Morez. El festival empezará a las 17.00 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Gijón

Funbox llena de castillos hinchables el parque de los Hermanos Castro

En el parque de los Hermanos Castro está instalado el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo y festivos. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

CometCon en el recinto Ferial

El evento de cultura joven y ocio alternativo, CometCon 26, continúa hoy en su decimocuarta edición, que se prolonga hasta mañana domingo en el recinto ferial Luis Adaro con más de 200 actividades para todos los públicos. Convivirá la nostalgia de los 80 y 90, las últimas tendencias digitales y la creatividad emergente. El recinto abre hoy de 12.00 a 22.00 horas.

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones en el barrio Alto. A las 12.00 horas, en el auditorio del Cerro de Santa Catalina, recorrido fotográfico con la Fundación Real Sporting. Y a las 13.30 horas, sesión vermú. A las 18.00 horas habrá una exhibición de boxeo en la Cuesta del Cholo, mientras que el concurso de pesca de chipirón arrancará a las 20.00 horas. También habrá música por las calles y plazas y un pasacalles con «Introcharangueros» y «cabezudos» a las 20.30 horas. En el Cerro, verbena desde las 23.15 horas.

Fiestas de La Guía

La actividad en la plazoleta de La Guía comenzará a las 13.30 horas con una sesión vermú amenizada por «The Clovers». Desde las 18.00 horas, habrá juegos tradicionales y a las 21.00 horas, sesión tardeo con «Hit the Rocks». A las 23.30 horas, Noche Blanca con la DJ María Martín.

Fiestas de La Camocha

Nueva jornada festiva en La Camocha. A las 13.30 horas, sesión vermú y, a las 16.00 horas, torneo de bolos. A las 17.30 horas habrá una yincana y a las 21.30 horas, cena vecinal con homenaje a las mujeres del barrio. La «Orquesta Caramelo» animará la verbena nocturna.

Fiestas de Serín

La parroquia de Serín inicia sus fiestas por Nuestra Señora de Covadonga. A las 16.30 horas, juegos infantiles y fiesta de la espuma. A las 18.00 horas, partido de solteros contra casados y a las 23.00 horas, actuación del «Trío Capricho».

Fiestas del Grupo Covadonga

Continúan las fiestas sociales del Real Grupo de Cultura Covadonga. La jornada comenzará con diferentes actividades deportivas y familiares. La programación musical arrancará a las 12.30 horas con el II Festival La Folixina – Coros y Danzas, que tendrá lugar en el escenario central. A las 13.30 horas, Nerea Vázquez amenizará la sesión vermú en la zona de la parrilla. A las 20.00 horas, el Orfeón ofrecerá su tradicional concierto en la sede de Begoña. Alas 22.30 horas, de vuelta en Las Mestas, sesión de DJ Saimons.

Fiestas del Club Santa Olaya

Primera fecha de las fiestas sociales del Club Natación Santa Olaya. De 10.00 a 16.00 horas, maratón de pádel solidario en favor de «Stop Ceguera». De 17.00 a 20.00 horas, habrá hinchables y a las 19.00 horas, pregón de Emilio Núñez en el salón de actos. A las 19.30 horas, actuación musical de Pedro Junquera y su banda.

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 ocupa, hasta el 6 de septiembre, la plaza de toros de El Bibio con 13 casetas y amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hoy habrá una visita guiada a las 18.00 horas.

Exposición sobre el Románico gijonés en el Antiguo Instituto

La exposición «Iglesias de Fábrica Románica en Gijón» puede verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Se podrá ver del hasta el 8 de septiembre de 2026, de lunes a viernes: de 9.00 a 21.00 horas, los sábados: de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 horas. La muestra ofrece información gráfica y descripción de doce de las iglesias que conservan restos románicos de finales del siglo XII-siglo XIII del concejo de Gijón: portadas, arcos de triunfo, ábsides, canecillos y otros elementos.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Avilés y comarca

Mercado en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en Las Vegas (Corvera), en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Circo en Versalles

Las fiestas de Versalles incluyen a las 12.00 horas la actividad «Circo en la calle», en el aparcamiento de la calle Concordia. En caso de lluvia, se trasladará al auditorio del Centro Sociocultural de Los Canapés.

Mercado en Las Meanas

El parque de Las Meanas acoge el Mercado Artesano y Ecológico, con 26 puestos de artesanía, gastronomía y huerta ecológica. Abre de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con actividades de COGERSA.

Arte para familias

El programa «Un verano con mucho arte en Avilés» ofrece en el Espacio Maqua, en la calle La Cámara, el concierto «Sonidos de la tierra», a las 12.30 horas, y el taller familiar «Pequeños paisajes», a las 18.00 horas. Las actividades requieren invitación.

Paella solidaria

La calle Palacio Valdés acoge a las 14.45 horas una paella solidaria dentro del programa «El Veranín de Art Street». La recaudación se destinará a la fundación «Por dos Pulgares de Nada», dedicada a la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva. Los vales cuestan 15 euros.

Música en la Casa de Cultura

El III Festival Internacional de Música de Cámara de Avilés, «AvilÉsMúsica», clausura su edición a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, con obras de Dohnányi y Mendelssohn. La entrada individual tiene un precio de 16 euros.

Mortadelo y la ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, acoge «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC. Abre de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Fotografía en la ría

El paseo Manuel Ponga, en el puerto deportivo, muestra «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Bienal Climática

La Bienal Climática de Avilés despliega distintas exposiciones hasta el 20 de septiembre bajo títulos como «Estación Meteo», «Industrias Presentes» y «Duelos y Júbilos», con sedes como la Escuela de Artes y Oficios, La Noria, el parque Ferrera, Camposagrado, Valdecarzana y la Antigua Pescadería.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La entrada cuesta 5 euros y abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, presenta «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios del deseo, con especial atención a la historia cultural de la modernidad fósil en España.

Las Cuencas

Fiestas de Riaño (Langreo)

Prosiguen las fiestas de Riaño (Langreo), que honran a su patrón San Martín. La verbena de este sábado contará con el grupo «Los Key» y DJ DiscoAstur. Durante la jornada además habrá mercado artesano.

Soto de Agues en fiestas

La localidad de Soto de Agues, en Sobrescobio, celebra sus fiestas. A mediodía hay sesión vermú con el grupo «La Bandina» y el dúo «Chus y Luis». A continuación, la fabada popular, en cuya sobremesa seguirá la música. Por la noche, baile con el dúo «Cover» y Astur DJ.

Llorío (Laviana) en fiestas

La localidad lavianesa de Llorío celebra sus fiestas este fin de semana. A las 18.00 hay juegos infantiles, con el grupo «6 Conceyos» y a continuación, fiesta de la espuma. A las 23.00 horas, verbena con el grupo «Sensación», la charanga «Élite» y DJ Blin.

L’Edrau, fiestas en San Martín

La localidad de L’Edrau, en San Martín del Rey Aurelio, inician hoy sus fiestas del Santo Ángel de la Guarda. A las 9.00 hay ruta a caballo, y por la mañana se abren inscripciones para el concurso de pintura y el campeonato de parchís, que empieza a las 12.00. A las 14.30 hay parrillada, y en la sobremesa, música con Aroa Peña y Astur DJ. A las 17.00 se inicia el campeonato de tute y a las 17.30, la carrera de cintas a caballo. Por la noche, baile (23.00) con el grupo «D’Cano» y Astur DJ. Habrá además juegos tradicionales para adultos.

Fiestas de Requejo, en Mieres

El barrio de Requejo celebra sus fiestas. Este sábado hay verbena, desde las 23.00 horas, con DJ Masid.

Festival de la cerveza en Mieres

Mieres celebra su I Festival de la Cerveza Artesana, con media docena de elaboradores. A las 13.00 horas se abre el recinto, a las 18.00 hay talleres infantiles y a las 22.00 concierto con «Ruido Rosa». Se cierra a la 1.00 de la madrugada.

La Rebollá, rock en Mieres

La localidad mierense de La Rebollá celebra su festival «Sidra y madreñes music». Desde las 20.00 horas estarán los grupos «Distorsión poética», «Marikonadas las justas», «Boghura Khan» y «Desaniciu».

San Roque en Tolivia, Laviana

La localidad lavianesa de Tolivia celebra sus fiestas de San Roque. A las 21.30 habrá pincheo, y a continuación baile con Disco Fiesta DJ.

El Tozu, en Caso, en fiesta

La localidad casina de El Tozu celebra su fiesta. Desde mediodía, misa y después, procesión y puya’l ramu. A las 13.00 sesión vermú con la música del «Dúo Encanto», y desde las 15.00 horas, parrillada popular. A las 17.00 horas, homenaje sorpresa a un vecino del pueblo, y después, juegos infantiles y carrera de cintas en carretillo. El baile (22.00) tendrá al «Dúo Encanto» y Luis y sus Teclados. A las 5.00 de la madrugada, la chocolatada y las sopas de ajo pondrán fin a la fiesta.

Centro

XIX Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa

Villaviciosa acoge una nueva edición del Festival Internacional de la Gaita, una cita dedicada a la música y la cultura tradicional asturiana. Hasta el domingo 6 de septiembre se celebrarán conciertos, talleres, charlas, exposiciones y otras actividades vinculadas al mundo de este instrumento que se celebraran en distintas localizaciones, como la Casa de los Hevia, el teatro Riera, el Ateneo Obrero, la iglesia de Santa María y parques y plazas de la Villa, así como en la carpa situada en la calle Víctor García de la Concha.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Mercados ambulantes en Candás, Muros de Nalón, Nava y Noreña

La plaza candasina se monta en la Plaza La Baragaña, Muros de Nalón celebra su mercado semanal en la plaza del Marqués de Muros, la villa naveta lo organiza en la plaza Ramón Uría y los noreñenses curiosean entre los puestos que se instalan en el paseo Fray Ramón. En todos los casos destaca la amplia variedad de artículos a la venta.

Oriente

Teatro en Llanes

El Casino de Llanes acoge a las 19.30 horas la representación de la obra «El umbral», de la compañía ACAR Teatro del Mundo. Se trata de una obra habitada por tres seres olvidados que parecen encontrarse en mitad de su último viaje, atrapados en una espera en la que repiten una y otra vez los mismos rituales, conversaciones y obsesiones. Entre el humor absurdo, la melancolía y unos diálogos en los que se habla mucho y se escucha poco, la obra mira también hacia todo aquello que hemos ido dejando atrás: objetos, oficios, palabras, valores, costumbres… Fantasmas de un pasado que un día formó parte de nuestra vida y que ahora contemplamos desde la distancia. Una propuesta sobre la memoria, la pérdida y ese empeño tan humano de seguir mirando hacia el futuro.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Arriondas

En el entorno de la plaza de La Llera se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Vegadeo abre el programa de la fiesta de la región

Este año 2026 el Día de Asturias se celebra en los concejos ligados a la ría del Eo: San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol. En la jornada de hoy, la capital veigueña centrará la programación a partir de las 12.00 horas, cuando se abrirá el mercado de productos ecológicos «ECO 21» en el recinto ferial, que incluye. Durante toda la jornada habrá juegos, pasacalles, canción asturiana, bailes, exposiciones, visitas guiadas al conjunto escultórico y comida en la calle. La música tendrá un papel protagonista con la actuación de Rita Ojanguren a las 17.00 horas en el Auditorio Félix Menéndez y los conciertos de «Macavera» (18.00 horas), «Bacotexo» (20.30 horas) y «Los Berrones» (22.00 horas) en el parque de Medal.

Magia en Santa Eulalia de Oscos

La compañía Musovic ofrecerá a partir de las 18.30 horas el espectáculo de magia titulado «Érase una vez... una ilusión», en el que el Mago Pelayo extrae la magia de un gran libro que puede que sea mágico, tanto por las historias que lleva dentro como porque dentro de este Gran Libro se encuentran muchos números de magia.

Actividades infantiles en Belmonte de Miranda

La Biblioteca Pública Cardenal Cienfuetos acoge a partir de las 18.00 horas «Aventuras en pañales», de Luci, una una experiencia para la primera infancia y sus familias que busca generar un espacio de estimulación donde el libro se convierte en protagonista a través de la música, la narración y la experiencia sensorial.

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Mercado en Luarca

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Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.