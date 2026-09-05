ArcelorMittal cierra en Alemania una acería como la actual de Gijón

ArcelorMittal cerrará la acería de productos largos de Duisburgo, en Alemania, medida que afecta a más de medio millar de trabajadores. La acería es similar a la actual de ArcelorMittal en Gijón, que será reemplazada por un horno híbrido de arco eléctrico que se pondrá en marcha a finales de este año tras una inversión de 213 millones de euros.

La acería de Arcelor en Duisburgo se abastece de arrabio producido en los hornos altos que la compañía ThyssenKrupp Steel tiene en la misma ciudad alemana del Estado de Renania del Norte-Westfalia. En diciembre de 2024, ArcelorMittal anunció la rescisión del contrato de suministro de arrabio, con efecto a partir de septiembre de 2027, dado que la prórroga propuesta por ThyssenKrupp suponía un aumento significativo de los costes. ArcelorMittal Duisburgo exploró diversas opciones para el suministro de arrabio, así como la posibilidad de descarbonizar la producción de acero –al igual que va a hacer el Gijón con la instalación de un horno de arco eléctrico–, pero ninguna resultó económicamente viable, según señalaron fuentes de la compañía siderúrgica.

Sin suministro de arrabio, la empresa tiene previsto abastecer de palanquilla a los talleres de alambrón de Duisburgo con productos intermedios fabricados en otras plantas de ArcelorMittal –la de Hamburgo de bajas emisiones es la mejor posicionada– o en empresas externas. Esto implica que la acería y la planta de palanquillas de Duisburgo dejarán de formar parte del proceso de producción y, por lo tanto, se cerrarán.

Dado que ArcelorMittal Duisburgo es actualmente el principal proveedor de productos semielaborados para ArcelorMittal Gandrange, en el noreste de Francia, esta última planta también obtendrá sus productos semielaborados de otras fábricas de ArcelorMittal y también comprará lingotes a proveedores externos.

El cierre de la acería de Duisburgo afecta a unos 550 trabajadores. El diálogo sobre el plan social para los empleados está previsto que comience este mismo mes.

Noticias relacionadas

"Somos conscientes de que esta es una noticia difícil para nuestros empleados en ArcelorMittal Duisburgo. Si bien los desafíos estructurales que enfrenta el sector del acero en barras en Europa son significativos y bien conocidos –incluidos la baja utilización de la capacidad, la disminución de la demanda local, las limitadas oportunidades de exportación y los altos costos de la energía–, asegurar el futuro a largo plazo de ArcelorMittal Duisburgo para nuestros clientes, nuestros empleados y toda la región es una prioridad absoluta. Por lo tanto, seguimos adelante con nuestros planes para abastecer la planta de alambrón y garantizar la continuidad del suministro para todos nuestros clientes más allá de septiembre de 2027", afirmó Sanjay Samaddar, CEO de ArcelorMittal Europe-Productos Largos, el directivo de la multinacional siderúrgica que en mayo de 2024 asistió al inicio de las obras de construcción de la acería de arco eléctrico de Gijón, que garantiza el futuro de la división de productos largos en Asturias.