Asturias ejecuta casi todos los fondos europeos para digitalizar la sanidad mientras mantiene un bajo ritmo inversor en el conjunto de sus cuentas

El Principado ha ejecutado el 99,86% de los fondos europeos asignados a Asturias para desarrollar la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS), según los datos difundidos este viernes por el Gobierno autonómico. La comunidad ha invertido 19,35 millones de euros y sitúa su grado de cumplimiento muy por encima de la media nacional, que alcanza el 94,8%.

El Ejecutivo asturiano utiliza estas cifras para reivindicar la capacidad de la Administración autonómica para aprovechar los recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Entre las actuaciones que ya se han completado figuran el Plan de Transformación Digital de Atención Primaria, el programa de Atención Digital Personalizada, las inversiones destinadas a reforzar la sostenibilidad, eficiencia y equidad del SNS y el despliegue de la red ÚNICAS para enfermedades raras. El Sistema de Información Genómica del SNS (SiGenES), por su parte, alcanza un nivel de ejecución del 99%.

Los fondos se han distribuido entre seis grandes áreas. El Plan de Transformación Digital de Atención Primaria ha recibido 6,08 millones de euros, mientras que el programa de Atención Digital Personalizada ha contado con 5,39 millones. Otros 5,41 millones se han destinado a las actuaciones para reforzar la sostenibilidad, eficiencia y equidad del sistema sanitario. A estas partidas se suman 803.150 euros para SiGenES, 533.333 euros para la red ÚNICAS y 887.905 euros para el Espacio Nacional de Datos de Salud.

El Principado destaca que estas inversiones ya se han traducido en nuevos servicios y herramientas para profesionales y pacientes. Entre ellos figuran el repositorio de datos sanitarios Cuélebre, sistemas de inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico dermatológico y la interpretación de retinografías y radiografías, la historia clínica electrónica móvil, herramientas para la gestión de citas, soluciones digitales para programas de cribado y sistemas de telemonitorización de pacientes con enfermedades crónicas.

También se han impulsado proyectos de medicina personalizada y atención a enfermedades raras, como XANA, que integra información genética y genómica en el Sespa, y el nodo asturiano de la red ÚNICAS.

Un buen dato en los fondos europeos

El dato de ejecución de los fondos sanitarios europeos contrasta con el ritmo de ejecución de la inversión autonómica en su conjunto, que se encontraba entre los más bajos del país en los últimos datos disponibles. Como publicó este periódico, Asturias había ejecutado hasta mayo únicamente el 7,43% de sus operaciones de capital, que incluyen las inversiones reales y las transferencias de capital, frente a una media autonómica del 13,75%.

El Principado ocupaba así la última posición, junto con Extremadura, en el conjunto de las comunidades autónomas. En concreto, había ejecutado el 9,29% de sus inversiones reales y el 5,87% de las transferencias de capital.

La diferencia responde, en parte, a que los fondos europeos constituyen un ámbito concreto dentro de la ejecución presupuestaria y cuentan con programas, plazos y mecanismos de seguimiento específicos. Por tanto, el elevado grado de ejecución de estas partidas no implica que el conjunto de la inversión presupuestada por el Principado avance al mismo ritmo.

De hecho, los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda también mostraban que Asturias había cerrado 2025 con el 51,82% de las operaciones de capital ejecutadas, frente al 62,85% de media del conjunto de las comunidades. El Gobierno asturiano había defendido entonces que, si se excluían los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el porcentaje ascendía al 69%.

Proyectos que permanecerán tras los fondos

El Ejecutivo autonómico subraya además que las inversiones realizadas no se limitarán al periodo de financiación europea. Las plataformas de telemonitorización, las herramientas de inteligencia artificial, los sistemas de medicina genómica y los repositorios de información sanitaria seguirán prestando servicio una vez finalizado el programa.

Su mantenimiento y evolución, no obstante, tendrán un coste para el sistema sanitario asturiano. El Principado estima que será necesaria una inversión anual de 3,35 millones de euros para garantizar la continuidad de los proyectos digitales desarrollados con estos fondos.

El Gobierno regional presenta así la ejecución de los fondos destinados a la transformación digital sanitaria como uno de los ámbitos en los que Asturias está logrando un mayor aprovechamiento de los recursos europeos, en contraste con las dificultades que continúa teniendo la Administración autonómica para elevar el ritmo de ejecución de su inversión presupuestaria global.