Cero nacimientos y aulas menguantes: el inicio del curso escolar en la Asturias donde cada niño cuenta

Con la vuelta a las aulas a la vuelta de la esquina, en los hogares asturianos han comenzado a prepararse ya las mochilas, los nuevos libros y, en algunos casos, hasta los uniformes. Pero mientras en Oviedo, Gijón y Avilés el próximo 9 de septiembre los centros educativos se convertirán en un caos con miles de alumnos, en buena parte de la Asturias rural el regreso a clase será mucho más calmado. Especialmente en aquellos concejos donde la baja natalidad es un problema con el que luchar año tras año.

La última estadística mensual de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) revela que hasta once municipios han llegado a septiembre sin un solo nacimiento: Amieva, Caravia, Noreña, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Pesoz, Ribadedeva, Taramundi, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza. Aunque los datos son todavía provisionales, dibujan claramente el problema demográfico que viven algunos concejos de la región, donde un nacimiento más o menos puede ser en el futuro un aula abierta o a punto de cerrar.

La escuela es, en este escenario, uno de los termómetros más sensibles del invierno demográfico que se vive en parte de la región. Aunque en las grandes ciudades también se nota la caída de la natalidad, numerosos centros escolares mantienen matrículas de medio millar de alumnos. Por el contrario, en las zonas rurales es fácil encontrar aulas con cuatro o cinco alumnos, lo mínimo que exige el Principado para mantenerlas abiertas.

Donde más se nota esta falta de nacimientos es en las escuelas infantiles de hasta 3 años. En Taramundi, su alcalde reconoce que “cada vez nacen menos niños”, lo que complica el mantenimiento de servicios como este. “Ya en su día la escuela infantil estuvo cerrada, pero logramos volver a abrirla”, recuerda César Villabrille.

El regidor socialista afirma que, en estos municipios, un centro educativo no es un recurso más. “Es un servicio muy importante para las familias y para mantener población”, sostiene. El problema, reconoce, es que los ayuntamientos disponen de pocas herramientas para poder revertir la tendencia de la natalidad: “Poco podemos hacer para atraer juventud, pero hay que intentar darles las máximas facilidades”.

Facilitar la vivienda

Similar es la situación en Peñamellera Baja, donde su alcalde, José Manuel Fernández, destaca el esfuerzo que han hecho en los últimos años por tener una comunidad educativa estable, a pesar de la baja natalidad. El curso pasado, explica, “la escuela infantil acabó con ocho niños” y el colegio mantiene una matrícula ligeramente superior al centenar de alumnos. “No es algo fácil de conseguir”, reconoce el popular.

La mayoría de los escolares proceden de familias arraigadas en el concejo, si bien en el Ayuntamiento intentan poner en marcha todas las medidas a su alcance para atraer nueva población. “Este año entregamos cuatro viviendas sociales y estamos recuperando antiguas casas de maestros para disponer de más”, explica Fernández. Estas viviendas se destinan especialmente a familias con hijos, ya que actualmente en el municipio no existe una demanda de viviendas de emergencia para familias con pocos recursos. En las bases para acceder a ellas, además, se establece una mayor puntuación dependiendo del número de hijos.

Fernández reclama, no obstante, medidas de mayor alcance. A su juicio, las políticas desplegadas hasta ahora no han conseguido frenar la pérdida de población. “Ha habido muchos planes y estrategias contra el reto demográfico, pero en la práctica han sido un fracaso”, afirma. En su opinión, la prioridad debería pasar por implantar beneficios fiscales que incentiven el mantenimiento de servicios tan básicos y necesarios en los pueblos como los bares y las tiendas.

También aboga por una diversificación que favorezca la instalación de empresas en las alas del Principado, y no se queden siempre en el centro. Porque, a su juicio, “la gente estaría encantada de vivir en el pueblo. Se ve cuando vienen en verano, pero hay que darles servicios”, insiste. En este sentido, disponer y mantener los centros educativos es “fundamental”.

La escuela infantil de Caravia, en el aire

En Caravia, el Ayuntamiento realizó recientemente un “esfuerzo” para poder construir su primera escuela infantil de hasta 3 años. La obra se ejecutó con fondos europeos, aunque ahora su alcaldesa, Salomé Samartino, no sabe si habrá matrícula suficiente para su apertura. “Costó mucho hacer la obra, tuvimos que licitarla hasta tres veces. Entonces había niños para la matrícula, pero, si no me equivoco, el último que nació en el concejo fue el año pasado. Y si los padres ya llevaron a los niños a otro centro, igual ya no quieren cambiar”, explica.

La regidora popular afirma que disponer de este servicio es “un lujo” y confía en que, una vez se abra la matrícula, este pueda salir adelante: “No sabemos lo que va a pasar”. “Tener una escuela es una forma de evitar sufrir una despoblación tremenda”, asegura. No solo para mantener a la población que ya vive en el municipio, sino para atraer a gente interesada en trabajar en él.

Por eso, su equipo de gobierno mantiene una estrecha relación con el otro centro educativo del concejo, que va de los 3 a los 11 años. El colegio dispone de comedor municipal, recogida tardía y actividades extraescolares. “Apoyamos mucho a la escuela y estamos en contacto permanente”, asegura. Este año habrá unos 11 niños aproximadamente.

El municipio consiguió en los últimos años atraer población fuera de temporada alta. El problema, señala Samartino, es que “ahora se tienen menos hijos y quienes viven aquí ya tuvieron uno o dos”.

Aunque no todo es la escuela o el trabajo. Desde el Ayuntamiento intentan impulsar una amplia oferta cultural y deportiva. “Se trata de que haya vida en el concejo, que se pueda socializar. Conseguir un concejo dinámico y que sea atractivo para vivir”, resume Samartino.