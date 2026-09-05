Felipe Mateu Llopis, el catedrático de la Universidad de Oviedo que salvó el tesoro numismático español

Hay personajes cuya relevancia en el ámbito cultural de un país no se mide por los monumentos que descubrieron ni por las obras que crearon, sino por aquello que consiguieron preservar para las generaciones futuras. Mientras las guerras destruyen ciudades, incendian archivos y hacen desaparecer siglos de historia en apenas unos días, siempre existen hombres y mujeres que, lejos de los focos, dedican sus esfuerzos a impedir que el patrimonio cultural sucumba al mismo destino. Uno de ellos fue, sin duda, Felipe Mateu Llopis, un nombre desconocido para el gran público, pero imprescindible para entender cómo han llegado hasta nuestros días algunos de los más importantes tesoros artísticos españoles.

Arqueólogo, archivero, paleógrafo, numismático y profesor universitario, Mateu Llopis desarrolló una de las trayectorias intelectuales más brillantes del siglo XX en España. Su nombre aparece unido al Museo Arqueológico Nacional, a la Universidad de Valencia, a la Universidad de Barcelona y, aunque durante poco tiempo, también a la Universidad de Oviedo, donde obtuvo la cátedra de Paleografía y Diplomática en 1943. Sin embargo, el episodio que marcó definitivamente su vida tuvo lugar varios años antes, cuando Madrid se encontraba bajo las bombas y el futuro del extraordinario Gabinete Numismático parecía pender de un hilo.

Felipe Mateu Llopis nació en Valencia el 15 de noviembre de 1901, en una ciudad que comenzaba a vivir un importante despertar cultural e intelectual. Desde muy joven mostró un profundo interés por la historia antigua y por los documentos que permitían reconstruir el pasado y, mientras otros compañeros orientaban su carrera hacia el Derecho o la Medicina, él encontró en la Arqueología, la Paleografía y la Numismática campos de investigación que apenas comenzaban a profesionalizarse en España.

Realizó sus estudios en la Universidad de Valencia, donde obtuvo una sólida formación humanística, licenciándose en Filosofía y Letras (sección Historia), y complementándola con el trabajo en archivos y bibliotecas. Aquellos primeros años fueron decisivos para comprender que las monedas, los manuscritos y los documentos antiguos no eran simples objetos de colección, sino auténticas fuentes históricas capaces de explicar la evolución política, económica y social de los pueblos.

Gran dobla de oro de Pedro I de Castilla, acuñada en 1360 / .

Su curiosidad intelectual le llevó entonces a especializarse en disciplinas que mantenían una estrecha relación, ya que un buen arqueólogo debía saber leer inscripciones, interpretar documentos y comprender el significado de una moneda hallada durante una excavación. De hecho, toda esa formación multidisciplinar acabaría convirtiéndose en una de las principales señas de identidad de su carrera.

Así, y tras doctorarse en la Universidad Central de Madrid obteniendo, en 1927, el premio extraordinario, aprobó, en 1930, las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En las primeras décadas del siglo XX, el Museo Arqueológico Nacional representaba el principal centro español dedicado al estudio del pasado. Fundado en 1867, había reunido colecciones procedentes de excavaciones arqueológicas, conventos desamortizados, colecciones reales y adquisiciones realizadas por el Estado, y disponía de una sección de Numismática y Glíptica especialmente prestigiosa encargada de custodiar uno de los gabinetes más importantes de Europa. Formado por cerca de 160.000 monedas y unas 15.000 medallas procedentes de todas las épocas imaginables, allí convivían emisiones griegas con otras romanas imperiales, piezas visigodas, dinares andalusíes, reales medievales castellanos o acuñaciones de los Austrias y de los Borbones. Las monedas permitían fechar acontecimientos, identificar gobernantes, conocer las rutas comerciales, estudiar las crisis económicas e incluso analizar la propaganda política utilizada por los distintos poderes a lo largo de la historia. De hecho, cada una de aquellas piezas era un documento histórico irrepetible y Mateu Llopis encontró en aquel gabinete el escenario ideal para desarrollar su especialidad.

Su trabajo iba mucho más allá que el de custodiar las piezas, pues catalogaba los ejemplares, investigaba nuevas adquisiciones, revisaba antiguos inventarios, identificaba falsificaciones y elaboraba estudios científicos que comenzaron a situarlo entre los grandes especialistas europeos en numismática. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, iba a cambiarlo todo por completo. Madrid, uno de los principales escenarios del conflicto, comenzó a sufrir intensos bombardeos y una de las prioridades del Gobierno republicano fue el evitar que el patrimonio histórico desapareciera bajo las bombas o acabara siendo saqueado. Desgraciadamente fue esto lo que terminó por suceder y, lo que ocurrió en el Museo Arqueológico Nacional, tuvo como protagonista improvisado a Mateu Llopis.

Los ejemplares numismáticos también se encontraban seriamente amenazados ya que una colección formada por cientos de miles de monedas presentaba enormes dificultades de conservación durante un conflicto armado y bastaba perder el orden de las bandejas o mezclar varias cajas para destruir décadas de trabajo científico. Mateu Llopis comprendió, desde el primer momento, que el verdadero peligro no era únicamente un bombardeo, sino el riesgo de que las colecciones fueran dispersadas, requisadas o utilizadas como recurso económico por cualquiera de los bandos enfrentados. Sus temores se confirmaron muy pronto.

Madrid resistía el avance de las tropas franquistas y los bombardeos sobre la capital eran cada vez más intensos. El Gobierno de la República había decidido trasladar parte de las reservas de oro del Banco de España y comenzaba también a requisar otros bienes considerados estratégicos para sostener el esfuerzo de la guerra.

La tarde del 4 de noviembre de 1936, el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, Wenceslao Roces, llegó al Museo Arqueológico Nacional acompañado por funcionarios, milicianos armados y representantes de la Administración. La orden era clara: debía retirarse inmediatamente todo el monetario de oro conservado en el Gabinete Numismático. Mateu Llopis era entonces el conservador responsable de la colección y sabía perfectamente qué significaba aquella decisión. Entre aquellas bandejas había ejemplares griegos únicos, áureos romanos de extraordinaria rareza, excelentes acuñaciones medievales castellanas y aragonesas, piezas islámicas irrepetibles y monedas que constituían documentos históricos insustituibles. Como conservador, entendía que su obligación era proteger un patrimonio perteneciente a toda la sociedad, con independencia del gobierno que ejerciera el poder en aquel momento. Consiguió ocultar algunas de las piezas históricamente más importantes, retrasó determinadas entregas y evitó que parte del monetario más valioso abandonara definitivamente el museo y gracias a su actuación el Gabinete Numismático consiguió conservar buena parte de sus fondos históricos.

Mateu Llopis, junto con su compañera, la también conservadora del museo, Felipa Niño, ocultó monedas en las arcas que se localizaban en las salas de la planta baja y en los rincones de los despachos. De este modo, consiguió salvar piezas como el famoso cuaternión de Augusto, la gran dobla de oro de Pedro I de Castilla y el centén de Felipe IV (piezas totalmente excepcionales). En total, el número de monedas de oro incautadas por el gobierno republicano fue de 2.796, con un peso de 15,908 kg, además de 67 medallas, 242 monedas árabes y 322 visigodas que no se pesaron y otras muchas de plata. Todas las piezas se trasladaron en el yate Vita hasta México y muchas de ellas nunca volvieron a España. Pero esto ya es otra historia, sin duda digna de ser también narrada.

En mayo de 1939, apenas terminada la Guerra Civil, Mateu Llopis redactó un extenso informe sobre lo ocurrido en el Gabinete Numismático durante el conflicto. Aquel documento, conservado hoy entre los fondos del Museo Arqueológico Nacional, se convirtió en la principal fuente para reconstruir la desaparición del monetario a pesar de que, durante décadas, fue prácticamente ignorado. Sin embargo, varios investigadores han vuelto sobre esa documentación y la han contrastado con expedientes oficiales, inventarios y archivos ministeriales, logrando reconstruir con bastante precisión lo ocurrido en aquellos meses.

El expolio del monetario no fue un episodio improvisado, sino una operación organizada en un contexto de enorme presión militar y financiera en la que técnicos y conservadores del museo intentaron proteger aquellas piezas cuya pérdida habría supuesto un daño irreparable para el patrimonio artístico español.

Terminada la guerra y ya cansado de la situación política que se vivía en Madrid, Mateu Llopis se presentó a la cátedra de Paleografía y Diplomática convocada por la Universidad de Oviedo. Estamos en 1943 y nuestro protagonista ya era mucho más que un joven investigador prometedor. Había vivido desde primera línea algunos de los episodios más delicados de la protección del patrimonio español durante la Guerra Civil y era considerado uno de los mayores especialistas del país en numismática, archivística e historia documental.

Su llegada a Oviedo supuso el reconocimiento de una trayectoria científica que se había forjado entre archivos, museos y universidades. Aunque su estancia en Asturias fue relativamente breve —ese mismo año obtuvo el traslado a la Universidad de Valencia y posteriormente desarrollaría buena parte de su carrera en Barcelona—, su paso por la institución ovetense representa uno de los momentos clave de su consolidación académica.

La Universidad de Oviedo atravesaba entonces un proceso de reconstrucción tras la devastación sufrida durante la Revolución de Octubre de 1934 y la Guerra Civil e incorporar a un investigador del prestigio de Mateu Llopis significaba apostar por una nueva generación de profesores capaces de recuperar el nivel científico de la institución. Desde sus clases insistía en una idea que repitió a lo largo de toda su carrera ya que entendió siempre que un documento antiguo, una moneda o un sello oficial no eran simples objetos del pasado, sino testimonios históricos cuya correcta interpretación permitía reconstruir la evolución política, económica y social de un país.

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La historia suele reservar un lugar destacado para quienes descubren yacimientos arqueológicos repletos de grandes tesoros, sin embargo, resulta mucho menos generosa con quienes consiguen evitar que el patrimonio se destruya o desaparezca. Mateu Llopis pertenece, precisamente, a esta última categoría de científicos. No excavó Numancia ni descubrió la cueva de Altamira, pero intervino directamente en evitar que una parte del patrimonio histórico de nuestro país se perdiera para siempre durante la mayor tragedia del siglo XX ocurrida en España. Por eso su legado, el mismo que también dejó a su paso por la Universidad de Oviedo, sigue hoy más vivo que nunca: el hecho de comprender que la investigación histórica no comienza cuando se descubre un objeto, sino cuando alguien decide conservarlo.