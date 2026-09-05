Herida grave cuando escalaba el Urriellu al caerle encima una piedra
La montañera, de 36 años, fue evacuada al Hospital Central de Asturias tras ser rescatada en la cara sur del pico, en la vía directa de los Martínez
El médico rescatador ofreció a la alpinista una primera atención colgada y, posteriormente, en la Vega del Urriellu
Una mujer de 36 años fue ingresada esta tarde en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) al resultar herida grave cuando practicaba escalada en los Picos de Europa. En concreto, la montañera estaba realizando el ascenso al Pico Urriellu, en Cabrales, por la cara sur, en la vía directa de los Martínez.
En un momento de su escalada le cayó encima una piedra desde unos 300 metros de altura. Presenta un traumatismo craneoencefálico severo.
Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), se encargaron del operativo para socorrer a la alpinista. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso después de las 12 del mediodía. En la llamada se indicó que se había producido un desprendimiento de una roca impactando en al menos una persona. De inmediato se movilizó al equipo a bordo de la aeronave medicalizada.
Una vez en la zona, se activó a tres bomberos-rescatadores y el médico-rescatador, que iniciaron la tarea de atender con seguridad a la afectada, colgada de la pared sur. A continuación, se procedió al desenganche de la mujer para izarla junto al médico a la aeronave.
Fue necesario ejecutar una operación de grúa en la que se desplegaron unos 45 metros de cable. Con una segunda operación de grúa se sacó de la zona al bombero-rescatador que atendió a la accidentada junto al médico rescatador. El equipo tomó tierra en la Vega de Urriellu donde se estabilizó a la mujer accidentada para iniciar su evacuación hacia el HUCA a las 14:33 horas.
El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15:50 horas.
La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de las comunidades limítrofes de Castilla y León y Cantabria.
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