Herido tras salirse de la carretera y caer por un desnivel de 40 metros en La Caridad (El Franco)
El hombre pudo salir del coche por sus medios, pero tuvo que ser evacuado del lugar al que había caído, muy frondoso
Un varón ha resultado herido, tras sufrir una salida de vía con su vehículo y caer por un desnivel, en la antigua Nacional 634 en La Caridad, El Franco. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado ha sido trasladado al Hospital de Jarrio.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 5.01 horas. En la llamada se indicó que no podía salir del vehículo. Posteriormente, el alertante apuntó que había podido salir del automóvil pero se había salido de la carretera y caído por un desnivel unos 40 metros.
De inmediato se movilizó a los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en los parques de Barres y Luarca, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.
Una vez en el lugar, los bomberos comprobaron que el accidentado se encontraba fuera del turismo. Los efectivos lo atendieron y ayudaron a salir de la zona. La dotación de bomberos también se encargó de asegurar el coche, dando por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 7.02 horas.
La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que movilizó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Navia.
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