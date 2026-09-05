Contenido ofrecido por
"Molan los 90", la cita musical para los más nostálgicos aterriza en Oviedo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
L. L.
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
- Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
- Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
- El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores
- EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
- La situación es insoportable”: los usuarios exigen cambios ante el caos de los trenes de Asturias
"Molan los 90", la cita musical para los más nostálgicos aterriza en Oviedo
Contenido ofrecido por
Partidos de izquierdas respaldan en Xixón a Somos Asturies
Contenido ofrecido por Grupo Parlamentario Mixto