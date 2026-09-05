Partidos de izquierdas respaldan en Xixón a Somos Asturies

El 8 de septiembre, a partir de las 12.00 de la mañana en el Patioh! de La Llaboral, se celebrará un gran evento político y festivo. Aprovechando una fecha tan señalada como es el día de Asturies, Covadonga Tomé presentará oficialmente el partido SOMOS Asturies. Para ello, contará con el apoyo de representantes de partidos políticos de izquierda de diversos lugares del estado español.

Representantes de Comuns, Compromis, BNG, Bildu, CUP, Cantabristas y Verdes Equo Asturies vendrán a Xixón para compartir sus propias experiencias y sus soluciones a los retos que la ciudadanía compartimos.

Los temas que centrarán los debates políticos serán "¿Cuál ye’l secretu de les izquierdes territoriales? Descentrando’l centralismu" y "¿Cómo paramos la rueda? Ferramientes pa combatir la depredación de los nuesos territorios".

También tendremos actuaciones en directo a cargo de Los Gascones, DJ Caléndula y DJ Killaphonia y una espicha. El evento está abierto a todo el mundo y es gratuito. Es una gran oportunidad para compartir inquietudes y reunirnos para buscar soluciones a los problemas que vivimos como sociedad asturiana.

En Asturies tenemos la costumbre de decir "Ye lo qu’hai" cuando algo no nos gusta pero existe. Ahora es momento de unir fuerzas para cambiarlo.

Hay cuestiones del día a día que van tomando una deriva que nos inquieta: un acceso a la vivienda cada vez más complicado, la turistificación de nuestro territorio, la privatización y degradación de nuestros servicios públicos, empezando por la sanidad y la educación…

"¿Ye lo qu’hai?" o ¿podremos hacer algo para cambiarlo?. "¿Ye lo qu’hai que para mucha gente sea imposible pagar un alquiler trabajando a jornada completa o es hora de frenar la especulación? ¿Ye lo qu’hai que haya concejos donde la gente ya no pueda vivir por la masificación turística o buscamos soluciones para que Asturies sea una tierra para vivir?

Programa

A mediodía, para abrir boca, actuarán Los Gascones. Justo después, Somos Asturies ofrecerá la bienvenida al acto. A las 12.30 horas se debatirá sobre "¿Cuál ye’l secretu de les izquierdes territoriales? Descentrando’l centralismu", con Bieito Lobeira, del BNG; Floren Aoiz, de EH Bildu; Laure Vega, de CUP; y Xune Elipe, de Somos Asturies. Justo después, volverán a actuar Los Gascones.

A las 13.45 comenzará la mesa redonda "¿Cómo paramos la rueda? Ferramientes pa combatir la depredación de los nusos territorios". Contará con Jess González, de Comuns;Papi Robles, de Compromís; Paulu Lobete, de Cantabristas; Rufino Fernández, de Verdes Equo Asturies;y la propia Cova Tomé, de Somos Asturies.

Al terminar, Los Gascones actuarán de nuevo. A las 15.00 horas habrá espicha. Una hora después será el turno de DJ Caléndula y, a las 17.00, DJ Killaphonia.