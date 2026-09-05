El pasado del taller de Barros que Indra quiere convertir en una fábrica de blindados: casi se convierte en una factoría aeronáutica

El plan para convertir el taller de Barros en una planta de vehículos militares blindados de la multinacional española Indra es el segundo gran proyecto industrial que se anuncia para aprovechar las emblemáticas instalaciones de Duro Felguera en Langreo, en las que se fabricaron desde las tuneladoras que excavaron los pasos subterráneos de la variante de Pajares o de la M-30 de Madrid a grandes componentes del acelerador de partículas que la Organización Europea de Investigación Nuclear instaló cerca de Ginebra (Suiza). El primer gran proyecto de reutilización del taller, que tenía como objetivo convertirlo en una fábrica de componentes para la industria aeronáutica, fracasó. El segundo, el de Indra, ha estado en la cuerda floja.

El Gobierno del Principado ha anunciado esta semana la compra a Duro Felguera del taller de Barros para alquilárselo posteriormente a Indra. Con ello, el Gobierno regional trata de desatar el nudo que impedía a Indra instalar en Asturias una segunda fábrica de vehículos militares blindados tras la que acondiciona en el Tallerón de Gijón. Indra y Duro, que en julio del pasado año cerraron un acuerdo para la compraventa del Tallerón de Gijón, no eran capaces de acordar un precio para las instalaciones de Barros y ante el peligro de que el proyecto de la segunda fábrica de blindados no llegara a materializarse, el Gobierno regional ha decidido adoptar un posición intervencionista y adquirir con fondos públicos el taller langreano para luego alquilárselo a Indra, compañía que tiene adjudicados los grandes proyectos de renovación de vehículos blindados y de artillería del Ejército español y que también ha anunciado otra fábrica en As Pontes, en Galicia.

No es la primera vez que se plantea un gran proyecto industrial para el taller de Barros, más allá de la actividad que tuvo Duro. Hay un antecedente que acabó en fracaso. En el cambio de década de los años ochenta a los años noventa del pasado siglo, Duro Felguera tenía en marcha un plan de reordenación de sus negocios de bienes de equipo, en el que se planteaban duros recortes, al mismo tiempo que el Gobierno de Asturias buscaba fuera de España inversores interesados en instalarse en Asturias para contribuir a la reindustrialización. En aquel contexto de reconversión y de captación de nuevas actividades subvencionadas (DuPont y Thyssen fueron los grandes logros y luego llegaría el sonrojante caso "Petromocho"), en 1990 la compañía estadounidense Euro Metals llegó a firmar con Duro Felguera un preacuerdo para la adquisición del taller de Barros con el objetivo de convertirlo en una factoría de fabricación de piezas de alta precisión para la industria aeronáutica. Sin embargo, la falta de acuerdo para recolocar personal de Duro Felguera en Euro Metals y, sobre todo, la no concesión de todas las ayudas públicas esperadas por la compañía de capital estadounidense hizo que se abortara la operación en 1992.

El taller de Barros continuó en manos de Duro Felguera, dentro de su división de Construcciones Mecánicas, abordando grandes proyectos (como los de las tuneladoras o el del CERN) pero perdiendo progresivamente actividad y empleo hasta su parálisis. Una parte de las instalaciones están arrendadas a una empresa vinculada al sector de la defensa y el resto están sin uso. El taller de Barros corría el riesgo de avanzar hacia la ruina, pero ha pasado un segundo tren de oportunidades con el proyecto de Indra para instalar una segunda fábrica de blindados en Asturias.

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La falta de acuerdo entre Indra y Duro para la compraventa del taller puso en riesgo el proyecto. El nuevo CEO de Indra, Josep María Recasens, alertó al presidente del Principado, Adrián Barbón, en la reunión que mantuvieron en julio, que el tiempo era "vital" por los compromisos de entrega de blindados que tiene la compañía. Semanas después, Indra anunció que su segunda fábrica se instalaría en As Pontes y esta semana Barbón anunció la operación para adquirir el taller de Barros con fondos públicos para luego ponerlo a disposición de Indra. n