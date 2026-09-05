"Rompe la igualdad", clama el PP sin descartar unirse al modelo de financiación autonómica

El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar) dio ayer un paso fundamental para renovar el modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014, y dar paso al nuevo sistema que el socialista pactó con Esquerra Republicana (ERC). Lo hizo con la oposición de Asturias, que rechazó el sistema y lo tildó de "insolidario", aunque no descarta sumarse llegado el momento.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se sientan las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda, aprobó un modelo que beneficia sobre todo a Cataluña y a las regiones del Mediterráneo, según los expertos. Hacienda sacó adelante su propuesta con el sí de dos regiones —le bastaba con un voto—: Canarias y Cataluña. Madrid ni siquiera acudió. El resto, 12 contra 2, votaron en contra.

Entre ellas estuvo Asturias, del mismo color político que el Gobierno (PSOE), que rechaza el modelo al entender que no tiene en cuenta factores como la dispersión geográfica o el envejecimiento. El nuevo sistema no entra automáticamente en vigor. Primero debe ir al Consejo de Ministros, algo que se espera que suceda en "las próximas semanas", según el ministro de Hacienda, Arcadi España. Después quedaría la aprobación del Congreso y el que el Gobierno no tiene apoyos por el momento, ya que a Junts le parece insuficiente.

"Sería muy bueno que el nuevo sistema estuviese vigente el 1 de enero de 2027", recalcó el Ministro. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado, acudió a la reunión celebrada en Madrid y, a puerta cerrada, tuvo una intervención "dura" ante el ministro Arcadi España, según varias fuentes consultadas. Peláez tildó de "insolidario" el nuevo modelo delante del resto de comunidades y del propio Ministro y refrendó el "no" del Principado a un sistema que inyectaría 21.000 millones de euros más, de los cuales 248 serían para Asturias.

"Este modelo prima la capacidad fiscal y no las necesidades de los territorios. La reforma requiere de un gran acuerdo de Estado. Hemos actuado con lealtad a Asturias", aseguró Peláez tras la reunión, apuntando también hacia el PP por "falta de implicación" en la negociación. Arcadi España, en cambio, utilizó la palabra "histórico" para definir el cónclave.

En el texto aprobado por Hacienda hay una novedad respecto al fondo complementario que el Gobierno planteó en verano para intentar lograr el apoyo de Asturias. En el punto diez del documento se refleja que se creará un fondo, que no formará parte del modelo y que se aprobaría en una ley posterior de salir delante el sistema, para favorecer el "dinamismo de las regiones cuyos recursos por habitante ajustado se sitúen por debajo de la media". Es el caso de Asturias. Hacienda tendrá en cuenta aspectos como la "reindustrialización, la digitalización, la innovación, la despoblación, las externalidades del turismo masivo, los riesgos derivados e la masa forestal o la ubicación extrapeninsular" de cara al reparto.

"No cambia el sentido ni nuestra posición sobre el modelo, pero creemos que el hecho de que se haya recogido es un avance para que las regiones que nos quedemos por debajo podamos llegar a la media", aseguró Peláez. El fondo no está cuantificado. "Instamos a que se desarrolle", destacó el Consejero, que ya en julio se quejó por la falta de concreción del Ministerio en ese punto. España aportó después más detalles y cifró el fondo en al menos 3.000 millones de euros. Asturias, que salió de la reunión con muchas dudas y se quejó a puerta cerrada de que el fondo no estuviese en el sistema, necesitaría casi 200 millones más para llegar a la media de financiación por habitante ajustado.

El Ministro no dio cifras concretas sobre cuánto correspondería a cada comunidad. "Somos empáticos. Hemos escuchado otras voces. El fondo está al margen del modelo, pero incorporado", indicó, justificando que dicho fondo no esté en el sistema de esta manera: "Lo que toques en un caso puede alterar el conjunto. El hecho relevante es que está por escrito".

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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP criticaron con dureza el modelo de financiación aprobado, aunque no descartaron sumarse al nuevo sistema (la adhesión es voluntaria) en el caso de aprobarse. "Rompe por completo la igualdad", enfatizó a la salida la consejera andaluza Carolina España, que hizo de portavoz del resto de comunidades. Madrid fue la única de las regiones que están en el régimen común que ni siquiera acudió al cónclave. España contó además que el Ministro regaló antes de la reunión una novela a cada Consejero y destacó que en el siguiente consejo le llevarán un ejemplar de la constitución. Canarias, al igual que Cataluña, se mostró a favor del sistema. Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia del Gobierno canario, del que forma parte el PP junto con Coalición Canaria (CC), dijo que el acuerdo es "muy importante" para las islas. Apuntó también la dirigente de CC que Canarias pasará a superar "la media estatal". Para Cataluña, según la consejera Alicia Romero, es "una ventana de oportunidad". La cita también tuvo espacio para hablar sobre la situación de Ceuta, ya que estuvo presente la consejera de Hacienda de esa ciudad, Kissy Chandiramani, pese a no formar parte del régimen común. Las regiones del PP impulsaron antes de la reunión la firma de un escrito en apoyo a Ceuta que apoyaron el resto de comunidades.