Siero, un lugar para vivir que crece y mira al futuro

El concejo de Siero ha reforzado en los últimos años sus políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia mediante inversiones municipales en parques, espacios de ocio, instalaciones deportivas, movilidad sostenible, colegios públicos y participación juvenil. Bajo el mandato del alcalde Ángel García "Cepi", el consistorio ha impulsado actuaciones que buscan mejorar los lugares donde niños, niñas y jóvenes juegan, practican deporte, estudian o participan en la vida local. A estas iniciativas se suman proyectos singulares, como la instalación de figuras de los Pitufos, la ampliación de la red ciclista y distintas obras urbanas destinadas a recuperar espacio público para el encuentro y el juego.

Parques y espacios de ocio para crecer

Desde 2015, el gobierno local ha mejorado y ampliado numerosos espacios de juego y ocio destinados a la población infantil y juvenil del municipio. Entre las actuaciones ya realizadas figuran la renovación del parque de La Paz, en Lugones, y del parque del Ferroviario, en El Berrón, el parque Alfonso X El Sabio, en Pola de Siero, así como la creación del espacio de ocio juvenil de La Fresneda o la ampliación del skatepark de Lugones. A estos proyectos se sumarán este año otros tres actualmente en ejecución: la ampliación del parque de la zona norte de La Fresneda, la renovación del área infantil y de las pistas deportivas del parque de La Pedrera, en Lieres, y la construcción del parque de la Reconquista en los terrenos del antiguo matadero de Pola de Siero.

En el parque de La Pedrera, en Lieres, la administración municipal impulsa la renovación integral del área de juegos infantiles y de las pistas deportivas. La actuación cuenta con una inversión de 102.995 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Parque infantil de La Fresneda / Cedida a LNE

El proyecto contempla la sustitución del pavimento y de los juegos infantiles por nuevas instalaciones adaptadas a diferentes edades, así como mejoras en el entorno con nuevos bancos, barandillas y señalización. Además, se reforzará la seguridad del parque con la instalación de una nueva barandilla solicitada por los vecinos.

En el ámbito deportivo, se renovarán tanto la pista multideportiva de fútbol y baloncesto como la pista exterior de atletismo y baloncesto 3x3, mejorando el pavimento y reparando los daños causados por las raíces de los árboles. El objetivo es modernizar unas instalaciones que presentaban un importante deterioro por el paso del tiempo.

La ampliación del parque de la zona norte de La Fresneda avanza a buen ritmo. El consistorio destina 398.181 euros al proyecto, que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y busca crear un nuevo espacio de encuentro y ocio para la infancia y las familias ante el crecimiento de la urbanización.

Parque de la Reconquista, detalle de la obra del aparcamiento / Cedida a LNE

La actuación incluye una nueva zona de juegos infantiles con siete elementos, entre ellos una gran torre con toboganes, varios columpios accesibles, juegos giratorios y un jumper elástico. Además, se construirá una tirolina de 30 metros y una pista multideportiva equipada para fútbol y baloncesto.

Por otro lado, en Pola de Siero, actualmente se está construyendo el parque de La Reconquista con una inversión de 5,85 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. La obra transformará una parcela degradada de más de 15.000 metros cuadrados en un espacio verde, accesible y sostenible destinado al ocio, el paseo y la práctica deportiva.

El proyecto incluirá amplias zonas ajardinadas, caminos peatonales y ciclopeatonales, áreas de descanso, juegos infantiles, una plaza central de encuentro y una gran pradera verde con un recorrido perimetral de unos 500 metros para caminar o correr. También contará con una zona deportiva equipada con pista multideporte y cancha de vóley playa.

Además, se construirá un aparcamiento subterráneo de dos plantas con 146 plazas, integrado bajo el parque, y se renovarán todas las redes de servicios, incorporando sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales y mejoras para garantizar la accesibilidad universal. El proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el entorno del antiguo matadero de Pola de Siero, está cofinanciado en un 60% por la Unión Europea – Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y se ha desarrollado contando con participación ciudadana.

Participación infantil y excelencia académica

La participación constituye otro de los ejes de las políticas locales dirigidas a la infancia y la adolescencia. El concejo cuenta con grupos de participación infantil y adolescente desde los que se trasladan al Ayuntamiento propuestas de mejora sobre distintos ámbitos.

Visita de estudiantes del IES Juan de Villanueva / Cedida a LNE

El esfuerzo académico también recibe reconocimiento institucional: este año, la entidad local celebró la III Gala de Excelencia Académica para distinguir al alumnado de segundo de Bachillerato que obtuvo matrícula de honor durante el curso 2025/2026.

Los Pitufos, identidad local y compromiso con los ODS

Los Pitufos se han convertido en una de las imágenes más singulares y reconocibles del concejo. Más allá de su carácter decorativo y de su capacidad para atraer la atención, el gobierno municipal los ha incorporado como símbolos de los valores de sostenibilidad y cuidado del entorno que inspiran parte de sus políticas. La elección se relaciona con el papel de estos personajes como embajadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas.

Pitufina ferroviaria, en El Berrón / Cedida a LNE

La presencia de grandes figuras de Pitufos en distintos puntos del concejo responde también a la voluntad de crear elementos identificativos ligados a cada localidad. Así, Lugones cuenta con el Pitufo Gruñón, La Pola con la Pitufina Karateca y El Berrón con la Pitufina Ferroviaria.

Inversión sostenida en los centros públicos

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha destinado más de cinco millones de euros a mejorar los colegios y las escuelas infantiles públicas. Entre las actuaciones figuran la reforma de aseos, la construcción de comedores, mejora de canchas deportivas y la modernización de instalaciones eléctricas. Aunque varias de estas intervenciones no eran de competencia municipal, respondían a demandas reiteradas de los centros educativos. La inversión acumulada incluye también la rehabilitación del antiguo cine de Pola de Siero como escuela infantil, cedido formalmente este año al Gobierno del Principado para incorporarlo a la red de Les Escuelines con el nombre de Los Polesinos.

Respecto a las actuaciones concretas de este 2026, durante los meses de verano, la administración local destina más de 71.000 euros a mejorar cinco centros educativos del concejo. La actuación de mayor cuantía se desarrolla en la Escuela de Viella, perteneciente al CRA de Viella, donde se ejecutan trabajos de pintura exterior en fachadas y aleros, además de en una edificación auxiliar. La inversión municipal asciende a 18.851,80 euros.

Inaguración del la escuelina de Los Polesinos el año pasado / Cedida a LNE

En el CP La Ería de Lugones se ejecutan dos intervenciones: la renovación parcial de la red de saneamiento, presupuestada en 14.175,82 euros, y la sustitución de canalones de la pista cubierta, con una inversión de 7.800 euros.

Por su parte, el CP La Fresneda cuenta con una actuación para la renovación de canalones, dotada con 10.754,61 euros, destinada a mejorar la evacuación de aguas pluviales.

Las intervenciones se completan en los edificios de Educación Infantil del CP Los Campones, en El Berrón, y de Areñes, en Carbayín Bajo. En Los Campones, el consistorio financia trabajos de pintura por 12.525,35 euros; en Areñes, acomete reparaciones de fachadas y cubierta por 7.150 euros. Estas obras forman parte del programa municipal de mantenimiento y mejora de los centros educativos públicos.

Así, Siero se consolida como un espacio para vivir, para invertir y también para crecer, donde se implementan de forma continuada políticas públicas, teniendo en cuenta a todos sus vecinos y vecinas.