Los socios del consorcio Tess Defence aparcan sus diferencias para agilizar la entrega de los blindados 8x8 que se fabrican en Trubia

Las compañías del sector de la Defensa Indra, Santa Bárbara, Escribano y Sapa, socios del consorcio Tess Defence, están obligadas a entenderse para sacar adelante el gran contrato de los vehículos de combate 8x8 «Dragón» que se fabrican en Trubia y afrontar los nuevos vehículos de apoyo de cadenas (VAC) para el Ejército. Pese a ello, las desavenencias entre las empresas han sido constantes en los últimos meses y, en el caso de Indra y Santa Bárbara, incluso se desató una batalla judicial por los nuevos contratos de artillería. Sin embargo, tras el cambio de timón en Indra, empresa que ahora controla el consorcio Tess Defence, las diferencias han empezado limarse y esta semana el consorcio ha difundido una fotografía de los CEO de Indra, Escribano, Sapa y Santa Bárbara juntos en la planta que esta última compañía tiene en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una imagen con la que se pretende mostrar unidad y cuya difusión sería impensable hace solo unos meses.

Josep Maria Recasens, consejero delegado de Indra; Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas; Fernando Fernández, consejero delegado de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), e Ibón Aperribay, vicepresidente de Sapa-Placencia se reunieron esta semana en la fábrica de Sevilla (donde se rematan y prueban los 8x8 «Dragón» que se fabrican en la planta de Santa Bárbara en Trubia) para hacer seguimiento del programa de vehículos de combate sobre ruedas y analizar la evolución de sus principales hitos.

«Durante el verano, los equipos han mantenido una estrecha coordinación para dar continuidad al calendario de entregas y cumplir los objetivos establecidos», destacaron fuentes del consorcio Tess Defence, que añadieron que «el compromiso y la implicación de todos los profesionales que participan en el 8x8 son fundamentales para afrontar los retos y responder a las necesidades del programa». Tess Defence prevé llegar a fin de año con 150 unidades del 8x8 entregadas al Ejército y pretende completar el pedido de 346 vehículos blindados en 2028.

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Tras la reunión, los CEO de las empresas que forman el consorcio posaron junto a varios 8x8 en la fábrica de Alcalá de Guadaíra. De puertas a fuera, se muestra unidad pese a las tensiones que se vivieron por la propia evolución del contrato de los 8x8; por el intento de Indra de adquirir Santa Bárbara; por las tensiones internas dentro del seno de Indra que acabaron con la salida de Ángel Escribano de la presidencia y de Escribano Mechanical & Engineering como accionista (Sapa sigue siéndolo) y por la batalla judicial desatada por Santa Bárbara tras los créditos concedidos por el Gobierno a Indra y Escribano para ejecutar el programa de artillería.