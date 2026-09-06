Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 6 de septiembre de 2026

Oviedo

Actuaciones folclóricas por las calles del centro de la ciudad

Las calles del casco antiguo de Oviedo serán el escenario en el que actuarán hoy la Banda de gaitas «El Carbayón», la Agrupación folclórica «A media lengua» y el Grupu de baile tradicional de Fitoria. Las dos primeras formaciones musicales lo harán por la mañana, de 11.30 a 14.30 horas. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, actuará el Grupu de baile tradicional de Fitoria. Esta actividad se incluye en el programa «Folclore en la calle» del Ayuntamiento de Oviedo, que se extiende desde marzo a octubre los fines de semana y festivos.

Teatro del Norte, en el Festival de artes escénicas «En tribuna»

La compañía Teatro del Norte lleva a escena hoy, a las 19.30 horas, en el teatro Filarmónica la obra «Otelo, el moro», de William Shakespeare. Etelvino Vázquez es el responsable de la dramaturgia y de la dirección. La función se enmarca en el Festival de artes escénicas «En tribuna», que organiza Tribuna Ciudadana en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Último día del Oktoberfest en Gijón

Último día para disfrutar del Oktoberfest en la plaza de toros de El Bibio, con trece casetas y una amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añaden también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. La apertura es de 19.00 a 00.00 horas.

CometCon en el recinto Ferial

El evento de cultura joven y ocio alternativo, CometCon 26, finaliza hoy en su decimocuarta edición, en el recinto ferial Luis Adaro, con actividades para todos los públicos. Convivirá la nostalgia de los 80 y 90, las últimas tendencias digitales y la creatividad emergente. El recinto abre de 12.00 a 20.00 horas.

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. Habrá música en directo desde mediodía en las plazas. A las 13.30 horas, sesión vermú amenizada por el grupo_«De Rumba». La entrega del bollu irá de 14.00 a 20.00 horas. A las 18.00 horas, habrá un partido de solteros contra casados, una exhibición de boxeo en la Cuesta del Cholo y una fiesta de la espuma infantil.

Fiestas de La Guía

La actividad en la plazoleta de La Guía comenzará a las 13.00 horas con una sesión vermú amenizada por «Jimaguas Cuarteto». A las 18.00 horas, juegos tradicionales y, desde las 20.30 horas, sesión tardeo con «Eleven». La verbena la amenizará el DJ Nano Gumiel.

Fiestas de La Camocha

Nueva jornada festiva en La Camocha. A las 13.30 horas, sesión vermú con «Alto Voltaje». A las 17.30 horas, habrá un carnaval de verano infantil y, después, un concurso de tortilla. El grupo «Look Out» actuará a las 20.00 horas y, a las 22.00 horas, turno de «Pamela y Agustín».

Fiestas de Serín

La parroquia de Serín continúa sus fiestas por Nuestra Señora de Covadonga. A las 13.00 horas, sesión vermú y a las 15.00 horas, gran corderada. A las 23.00 horas actuará el «Trío Fusión».

Fiestas del Grupo Covadonga

Siguen las fiestas sociales del Real Grupo de Cultura Covadonga. La jornada incluirá la carrera popular en Mareo, juegos infantiles y partidos de distintos deportes en Las Mestas... Allí se celebrará el acto más importante del día, la entrega de distinciones a Socios de Mérito y Honor. Será a las 12.00 horas. Además, a las 14.00 horas actuará «Dinosaurio Meteorito».

Fiestas del Club Santa Olaya

Segunda fecha de las fiestas sociales del Club Natación Santa Olaya. A las 12.00 horas habrá hinchables y «holy party». Y a las 13.30 horas, actuación musical de «Malaky». A las 17.30 horas, torneo de tenis de mesa y a las 18.30 horas, taller de marionetas y después, habrá un taller de cócteles, sin alcohol, y discoteca para adolescentes.

Feria del Disco y del CD

De 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.30 horas, en el hotel Rey Pelayo, se celebrará la Feria del Disco y del CD, donde se podrá comprar, vender e intercambiar estos productos.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo y festivos. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hoy habrá una visita guiada a las 12.30 horas.

Exposición sobre el Románico gijonés en el Antiguo Instituto

La exposición «Iglesias de Fábrica Románica en Gijón» puede verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Se podrá ver del hasta el 8 de septiembre de 2026, de lunes a viernes: de 9.00 a 21.00 horas, los sábados: de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 horas. La muestra ofrece información gráfica y descripción de doce de las iglesias que conservan restos románicos de finales del siglo XII-siglo XIII del concejo de Gijón: portadas, arcos de triunfo, ábsides, canecillos y otros elementos.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Avilés y comarca

Comida en Versalles

El avilesino barrio de Versalles celebra hoy, a partir de las 14.00 horas, su comida de hermandad en el marco de sus festejos. El evento se celebrará en el aparcamiento de la calle Concordia y alrededores.

Mercado en Las Meanas

El parque de Las Meanas acoge el Mercado Artesano y Ecológico, con 26 puestos de artesanía, gastronomía y huerta ecológica. Abre de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con participación en la jornada de hoy del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE), entidad de gestión del Principado para el control oficial de la producción ecológica.

Arte para familias

El programa «Un verano con mucho arte en Avilés» ofrece, de 12.00 a 13.00 horas, la actividad titulada «Mitos por las ramas», destinada al público infantil con un recorrido por el parque de Ferrera en el que se descubrirán mitos, leyendas e historias sorprendentes relacionadas con árboles y plantas. A través del juego y la observación, las familias conocerán algunos de los relatos más fascinantes de la antigüedad y su presencia en el arte. El punto de encuentro será el quiosco de la música. Ya por la tarde, de 19.00 a 20.00 horas, en la calle Palacio Valdés y en colaboración con Art Street, se podrá disfrutar de «La naturaleza pintada». Se trata de un espectáculo divulgativo, con música y pintura en vivo, que propondrá un recorrido por las diferentes maneras de representar la naturaleza en el arte, mientras una obra va tomando forma en directo ante los ojos del público. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Espacio Maqua, con acceso libre.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

En barco por la ría

Los paseos en barco por la ría de Avilés salen del pantalán de la Marina de Avilés, al final del paseo Manuel Ponga. Los recorridos de una hora cuestan 8 euros y tienen salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas.

Mortadelo y la ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, acoge «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC. Abre de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Bienal Climática

La Bienal Climática de Avilés despliega distintas exposiciones hasta el 20 de septiembre bajo títulos como «Estación Meteo», «Industrias Presentes» y «Duelos y Júbilos», con sedes como la Escuela de Artes y Oficios, La Noria, el parque Ferrera, Camposagrado, Valdecarzana y la Antigua Pescadería.

Fotografía en la ría

El paseo Manuel Ponga, en el puerto deportivo, muestra «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario «en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho «Rutas de Arte» a la exposición.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, presenta «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios del deseo, con especial atención a la historia cultural de la modernidad fósil en España.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La entrada cuesta 5 euros y abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», exposición con 21 piezas de costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Riaño (Langreo) con sesión de tardeo

Prosiguen las fiestas de Riaño (Langreo), que honran a su patrón San Martín. Habrá un mercadillo durante todo el día, una gran paella para la comida, y un tardeo a cargo del grupo «Sensación» y DJ DiscoAstur.

Ricao, en Caso, de fiesta

La parroquia casina de Ricao acoge la primera jornada de sus fiestas. A_las 16.30 horas arranca las inscripción para el concurso de lanzamiento de fardu, que tendrá lugar a las 17.00 horas. A las 23.00, la verbena a cargo de DJ_Sandro.

Cierre del festival de la cerveza en Mieres

Mieres pone fin este domingo a su I Festival de la Cerveza Artesana, con media docena de elaboradores. A las 13.00 horas se abre el recinto, a las 17.30 hay un taller infantil y a las 20.00 concierto con «Whiskey Kiss». A partir de las 21.00 horas tendrá lugar los concursos de mejor etiqueta, mejor cerveza y mejor foodtruck.

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

XIX Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa

Villaviciosa cierra hoy la XIX Edición del Festival Internacional de la Gaita, una cita dedicada a la música y la cultura tradicional asturiana. La jornada, que comienza a las 10.30 horas con la misa asturiana de gaita y continúa a las 11.00 horas con el XV Concurso de Gaiteros y Gaiteras «Memorial José Huerta»acoge de 12.00 a 21.00 horas el Mercado Tradicional del FIG, con pasacalles y la actuación de bandinas, así como un vermú gaitero. A las 17.00 horas el artesano Iván González ofrecerá un concierto de gaita asturiana de cámara, y a las18.30 horas, últimas actuaciones del VII Certamen de Canción Asturiana «Xavi Solares». Las actividades del festival se celebran en distintas localizaciones, como la Casa de los Hevia, el teatro Riera, el Ateneo Obrero, la iglesia de Santa María y parques y plazas de la Villa, así como en la carpa situada en la calle Víctor García de la Concha.

Homenaje al artista Coloriano en Grado

La capilla de Los Dolores de Grado acoge a las 12.30 horas el acto de inauguración de una exposición-homenaje al tallista autodidacta Lucindo Álvarez López, «Coloriano», bajo el título «Raíces de Grado: La obra de Coloriano», que se podrá visitar hasta finales de septiembre. El homenaje incluye también la publicación de un libro-catálogo. En el acto intervendrán: Xosé Antón Fernández Martínez «Ambás»; Virginia Álvarez Martínez, hija de Coloriano; Antón García, director Xeneral d’Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado; José María González Beovidez, concejal del Ayuntamiento de Grado, y Gustavo Adolfo Fernández, coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Grado.

Cine en Candás

El Teatro Prendes de Candás acoge hoy una doble sesión de cine: a las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar con la película de animación infantil «Nicky, la aprendiz de bruja», del director japonés Hayao Miyazaki; y a las 19.00 y a las 22.30 horas se proyectará «La odisea», dirigida por Christopher Nolan.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Teatro en Llanes

El Casino de Llanes acoge a las 21.00 horas la representación de la obra «Un ataúd para dos», dirigida por Cristina López del Hierro y protagonizado por Mercedes Álvarez, Tere Fernández, Julio Ruenes y Alberto Fernández. Entrada libre hasta completar aforo.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), situado en la rasa costera de Colunga, acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración

de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

Día de Asturias en San Tirso de Abres

Este año 2026 el Día de Asturias se celebra en los concejos ligados a la ría del Eo: San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol. Hoy es el turno de San Tirso de Abres, que concentra su programación en el área recreativa de O Piñeiro a partir de las 12.00 horas, con paseos en bibicleta por la ruta del ferrocarril y en canoa por el río Eo, pareja de gaita y tambor, juegos tradicionales, visitas guiadas, canción asturiana (13.00), degustación de cocido (14.00), exhibición de deporte tradicional (16.00), malla de trigo (17.00), vuelo cautivo de globo aerostático (19.00), Mostrul’horru (20.00) y verbena amenizada por la Orquesta Assia a partir de las 21.30 horas.

«Canciones en la memoria» en Cudillero

La Casa de las Tres Culturas de Cudillero acoge a las 13.00 horas la actuación de José María Aladro y sus «Canciones en la memoria», un un espectáculo musical basado en una selección de temas que han conseguido permanecer en la memoria de varias generaciones de personas, pasando a formar parte del imaginario cultural colectivo. José María Aladro interpreta sus versiones de temas compuestos por artistas tan conocidos como Sabina, Los Secretos, Fito, Coti, Alaska, Gabinete Caligari, Los Ronaldos, La Guardia...

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Ecomuseo de Somiedo

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El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.