Casas rurales a mitad de precio en Asturias a partir de mañana: así funcionan los bonos del Principado para tener turismo todo el año
Los nuevos 4.000 descuentos podrán canjearse hasta el 31 de diciembre y en esta edición hay 358 alojamientos adheridos
E. M. Ch. / Agencias
El Gobierno de Asturias pondrá en marcha este lunes, 7 de septiembre, una nueva convocatoria de los Bonos de Turismo Rural con un total de 358 alojamientos rurales adheridos.
La nueva convocatoria llega tras agotarse la totalidad de los 9.333 bonos emitidos en la inicial. La ampliación, que supondrá 4.000 nuevos descuentos, está dotada con 300.000 euros y elevará hasta un millón la inversión destinada en 2026 a impulsar las estancias en alojamientos rurales fuera de los periodos de mayor afluencia turística.
Cada bono está financiado al 50% por el Principado y por la persona usuaria. La aportación pública asciende a 75 euros por bono y se complementa con otros 75 euros aportados por el beneficiario, hasta alcanzar un valor total de 150 euros para su utilización en los establecimientos adheridos. El plazo para canjear los bonos se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre.
"Uno de nuestros objetivos prioritarios de la política turística es avanzar hacia una actividad turística menos estacional, que se reparta a lo largo de todo el año. Los bonos ayudan a generar movimiento turístico en momentos del año en los que tienen un impacto especialmente positivo sobre la actividad económica local", ha destacado la vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo.
Cómo conseguir los bonos
La adhesión de los alojamientos rurales al programa Bono Turismo Rural y la descarga de los bonos por parte de las personas usuarias exigirá el registro previo en la plataforma web habilitada para la gestión y ejecución del programa.
Una vez estén disponibles, a partir del 7 de septiembre, se deben seguir los pasos para hacerse con uno de los bonos.
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