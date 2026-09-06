La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: "Es muy duro"
Edgar Ramos (22), natural de la localidad, aunque residente en Ponferrada, y Jose Luis Sancio (23), de Caboalles de Abajo (León), se salieron de la vía e impactaron con un muro de roca, camino del puerto
La muerte de Edgar Ramos Fernández y José Luis Sancio Rivadeneira, dos amigos de 22 y 23 años, ha sumido en el dolor a los municipios de Degaña y Villablino, y ha dejado devastada a la juventud a ambos lados del puerto de Cerredo. Se trata de una nueva desgracia para un concejo y una localidad, la de Cerredo, que aún no se ha recuperado del golpe que supuso la muerte de cinco mineros en la mina del pueblo, en abril de 2025.
Los dos jóvenes acababan de dejar a sus amigos en la Vaqueirada de las fiestas de la Santina en Cerredo. "Vamos a cambiarnos", aseguraron, y cogieron el Renault Clío de uno de ellos para dirigirse a Caboalles de Abajo, donde residía José Luis, que era quien conducía. A unos tres kilómetros del pueblo, subiendo el puerto, el vehículo invadió el carril contrario al final de una curva a derecha y se salió de la calzada. El coche volcó al llegar al escalón de la cuneta, se llevó por delante una baliza de nieve e impactó con el techo contra la pared de roca. La muerte se produjo prácticamente en el acto, mientras que el coche quedó completamente aplastado. Sobre la una y cuarto de la madrugada, una persona vio el coche volcado y llamó al 112 Asturias, aunque indicó que no había nadie dentro, o al menos no veía a nadie. El Centro de emergencias asturiano pidió la colaboración de los bomberos de Villablino, que acudieron al lugar del accidente. Fue entonces cuando encontraron los cuerpos ya cadávares de Edgar y José Luis, que fueron extraídos del amasijo de hierros a que quedó reducido el vehículo. La noticia del doble fallecimiento corrió como la pólvora entre los asistentes a la Vaqueirada. La fiesta había terminado de la peor manera posible.
El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, dictó este domingo un decreto por el que suspenden las fiestas, se declaran tres días luto, durante los cuales las banderas de los edificios oficiales ondearán a media asta, y se expresan las condolencias a las familias y seres queridos de los dos fallecidos.
Este domingo, Cerredo era un mar de dolor, inconsolable. Poco antes de las cinco de la tarde llegó el cadáver de Edgar Ramos desde el Instituto de Medicina Legal de La Corredoria. En el exterior del tanatorio, le esperaban decenas de personas, sobre todo jóvenes, muchos sin poder retener las lágrimas.
Un silencio atronador dominaba la escena, sólo roto por el llanto desconsolado de la madre de Edgar, Olvido Fernández, de la hermana del infortunado, Samia, y de la novia del chico, Clara. "Están muy mal los pobres, se te partía el alma verlos así, tan jóvenes, qué pena las dos familias", comentó una vecina.
Muchos llamaban la atención sobre la gran desgracia de esta familia, golpeada por el infortunio dos veces en muy poco tiempo. Y es que hace dos años falleció el padre de Edgar, Ramiro Ramos, un conocido sindicalista de Cerredo. También están fallecidos los cuatro abuelos del joven Edgar. "No sé cómo lo va a superar Olvido, esto es durísimo", decía un allegado a la familia.
Al tanatorio acudieron muchísimos vecinos del concejo, incluida la familia de Sheila Barrero, la joven de 22 años asesinada en el puerto Cerredo en 2004, un crimen sin culpable. Como ocurre en localidades tan pequeñas, les unen lazos familiares.
La cantante canguesa Beatriz (Grupo Beatriz) también quiso expresar sus condolencias con un emotivo mensaje en las redes: "Hay días que duelen en el alma y donde quieres que todo sea una pesadilla. Esta noticia nos encoge el corazón y nos deja sin palabras". Y añadía que los hechos dolían más por tratarse de "dos chicos muy jóvenes, con toda una vida por delante, que por desgracia nos han dejado demasiado pronto".
En especial, la cantante quería recordar a Edgar, que "hace muy poquito estuvo disfrutando de una de nuestras actuaciones y que era un gran amigo de nuestra bailarina Coraima. Nos duele muchísimo saber que aquella sonrisa y aquel momento compartido quedarán ya para siempre en el recuerdo".
Tanatorio de Villablino
Al otro lado del puerto de Cerredo, en la localidad leonesa de Villablino, quedó instalada la capilla ardiente de José Luis Sancio Rivadeneira, en el tanatorio San Miguel de la capital lacianiega. Decenas de jóvenes se apostaron ante el velatorio, a pesar del calor de justicia que caía en la tarde del domingo, para expresar sus condolencias a la familia y recordar a su amigo. Todos estaban consternados, en silencio, dando rienda suelta a las lágrimas, y mascullando la mala suerte de este accidente.
"Esto es muy duro, la familia está deshecha, no pueden hablar", comentaba un allegado al padre de José Luis Sancio, con el rostro bañado en lagrimas. El joven es el único hijo de sus padres, José Luis y Eva, que están divorciados. Fuentes cercanas indicaron que el joven estaba muy ligado a Cerredo, donde tenía algunos familiares enterrados, como su abuelo y su tío. Durante toda la tarde fue incesante el paso de personas por el tanatorio, muchos de los cuales habían acudido previamente al tanatorio de Cerredo.
También en la tarde del domingo se produjo la retirada del vehículo siniestrado por una grúa. En el lugar del accidente quedaron el poste y varios tronco de árboles arrancados por la violencia del impacto.
Edgar Ramos será incinerado en la tarde de este lunes en Ponferrada. Por su parte, José Luis Sancio será incinerado tras el funeral que se celebrará a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Caboalles de Abajo.
Los vecinos estaban impactados por lo ocurrido. En todas las conversaciones afloraba el fallecimiento de los dos jóvenes. Algunos indicaban que durante las fiestas había sido incesante el paso de vehículos por el puerto, también de noche. El infortunio hizo que dos jóvenes no pudiesen llegar a su destino.
Edgar Ramos, un repartidor en Ponferrada
Edgar Ramos Fernández, natural de la localidad degañesa de Cerredo, residía desde hacía un tiempo en la capital berciana, Ponferrada, en León. Allí trabajaba como repartidor de Foster. Compaginaba este trabajo con sus estudios. El joven había perdido a su padre, Ramiro Ramos, un sindicalista muy conocido en la comarca, hace unos dos años, un duro trago que había puesto a prueba a la familia. Al joven le quedaban su madre y su hermana, y tenía novia. El chico había jugado al fútbol de joven, en el club Cuatrovientos de Ponferrada. Edgar Ramos participaba todo lo que podía en las actividades organizadas en Zarréu, y presumía de sus raíces mineras. Si algo destacaba era por su sonrisa y por su buen carácter, que le hacían muy popular, el alma de la fiesta. Será incinerado en Ponferrada, para la que saldrá desde el tanatorio de Cerredo a las cinco de la tarde de este lunes.
José Luis Sancio trabajaba con su padre a la pizarra
José Luis Sancio Rivadeneira trabajaba con su padre a la pizarra, para la construcción de tejados y otros elementos. El joven era muy deportista y había jugado hasta hace pocos años en diversas categorías del Club Deportivo Laciana, finalizando en el equipo senior. Algunos jugadores de este equipo se acercaron para dar su pésame a la familia. José Luis era el único hijo de sus padres, hoy divorciados. Una amigo de la familia resaltó que los padres habían quedado devastados por este repentino fallecimiento, especialmente su padre José Luis, que se apoyaba mucho en su hijo. Era un joven deportista y, como Edgar Ramos, muy popular entre los jóvenes a ambos lados del puerto de Cerredo. Este lunes será incinerado en Villablino, aunque antes se celebrará un funeral en la iglesia parroquial de Caboalles de Abajo, donde residía la familia, aunque también lo hacía en Villablino.
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