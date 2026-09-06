Los empresarios piden el mismo trato en Asturias que en Galicia para adelantar el refuerzo de la red eléctrica

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) exige para Asturias el mismo tratamiento que el Gobierno de España está aplicando en Galicia para adelantar el refuerzo de la red eléctrica necesario para nuevos proyectos industriales.

La presidenta de FADE, María Calvo, ha reaccionado a la información publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA sobre las nuevas subestaciones y líneas eléctricas que se tramitan en Ferrolterra para atender, entre otros, los proyectos de la fábrica de automóviles de SAIC y la segunda planta de blindados de Indra en As Pontes, sin esperar a la nueva planificación energética con horizonte 2030.

El contraste con Asturias es que buena parte de las actuaciones necesarias para completar el anillo eléctrico central siguen pendientes de esa planificación, después de que el Gobierno central no incluyera el proyecto asturiano en la modificación de la planificación 2021-2026 que sí permitió adelantar las infraestructuras gallegas.

"Lo que conocemos sobre Galicia demuestra que el Gobierno es capaz de anticipar infraestructuras eléctricas cuando existen proyectos industriales estratégicos que las necesitan. Lo que no podemos aceptar es que esa posibilidad se utilice en unos territorios y Asturias tenga que esperar a la planificación de 2030 para resolver una saturación de la red que ya existe hoy", señala Calvo.

La presidenta de FADE considera que Asturias reúne las condiciones para captar nuevas inversiones, pero necesita disponer de capacidad eléctrica. "Asturias tiene industria, tiene proyectos y tiene capacidad para atraer nuevas inversiones, pero necesita energía disponible donde y cuando se necesita. Si otras comunidades pueden reforzar anticipadamente sus redes para hacer posibles nuevas implantaciones industriales, exigimos el mismo tratamiento para Asturias", apuntó.

Calvo reclama que el anillo eléctrico central sea considerado "una actuación estratégica y urgente" y advierte de las consecuencias de mantener los plazos actuales: "No estamos pidiendo ningún privilegio. Estamos pidiendo que se aplique a Asturias el mismo criterio que se está aplicando en Galicia. No podemos perder inversiones durante los próximos años por esperar a que llegue una infraestructura que sabemos hoy que necesitamos", añade.

FADE recuerda que lleva meses trasladando esta reivindicación al Gobierno de España, al Principado, a Red Eléctrica y a las instituciones europeas. Para Calvo, la información sobre Galicia demuestra que ya existen mecanismos para actuar antes: "Esta noticia demuestra que existen instrumentos para actuar antes. Por tanto, la cuestión ya no es si se puede hacer: la cuestión es por qué no se está haciendo también en Asturias".

Noticias relacionadas

::