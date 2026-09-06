Los empresarios respaldan el rechazo del Principado al nuevo modelo de financiación y el PP le acusa de "blanquear la reforma"

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha respaldado «con firmeza» el voto contrario del Principado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se aprobó el nuevo modelo de financiación, que no será vigente hasta que sea refrendado en el Congreso. «Consideramos que esa oposición debe mantenerse mientras el modelo ordinario siga situando a Asturias en peor posición relativa que la actual», aseguró María Calvo, presidenta de la patronal.

«El Fondo de Dinamismo y la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, con factores como la reindustrialización o la despoblación, apuntan en una dirección adecuada y reconocen problemas reales de nuestro territorio. Pero, todavía pendientes de cuantificación y desarrollo, no pueden convertirse en la coartada para aceptar un modelo ordinario que empeora la posición de Asturias», sostiene Calvo, que apunta que «no se puede diseñar un sistema que perjudica a un territorio y pretender resolverlo después con fondos adicionales inciertos». Para la presidenta de FADE, «el nuevo sistema empeora la posición de Asturias y genera mayores desequilibrios entre comunidades».

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, trasladó el «total apoyo» de la institución que preside al Gobierno del Principado en esta «justa e irrenunciable reivindicación». Baragaño reclamó «una financiación equitativa y que atienda sus singularidades, permitiendo la cobertura de los servicios ya transferidos».

Daniel González, de la Cámara de Avilés, apuntó que «los asturianos no debemos ser rehenes de deudas políticas del gobierno central con sus socios de legislatura» y también respaldó la postura del Gobierno de Asturias en la negociación con Hacienda.

Por otro lado, todos los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado rechazan el modelo de financiación aprobado por el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –que todavía debe pasar por el Congreso para entrar en vigor–, pero arrecian las críticas entre ellos por la negociación previa a la luz verde a ese modelo. El PP, principal grupo de la oposición, asegura que el Ejecutivo de Barbón está empezando a "blanquear" al Gobierno central. "No es el modelo que defiende Asturias. No responde a las demandas de la comunidad autónoma y no es un buen sistema de financiación autonómica para Asturias", aseguró Luis Ramón Fernández Huerga, diputado del Grupo Socialista, que también criticó el "comportamiento del PP, que ha utilizado este asunto de manera partidista, negándose a sentarse a negociar".

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, ve con "preocupación cómo el Principado empieza a blanquear una reforma injusta". Lo argumenta así: "Lo verdaderamente preocupante es que el propio consejero saliera del Consejo de Política Fiscal y Financiera hablando de ‘avances’ y poniendo en valor compromisos vagos, sin cuantificar y ajenos incluso al propio modelo de financiación. Parece que empiezan a construir una justificación para lo que vendrá después". Queipo considera que la batalla por la financiación llega ahora al Congreso. "Por eso pedimos a todos los diputados elegidos por Asturias, sean del partido que sean, que cuando llegue el momento voten pensando en Asturias y en los intereses de los asturianos".

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Gonzalo Centeno (Vox) destacó el "papelón" de Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. "Vota en contra pero no descarta sumarse si a posteriori las condiciones cambian. Un chiste ajeno a toda seriedad". Xabel Vegas (IU) consideró que hay "aspectos mejorables en la propuesta aprobada", mientras que Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, se mostró "decepcionada porque el Ejecutivo asturiano no haya tenido más capacidad de negociación para defender los intereses de Asturias". Adrián Pumares, de Foro Asturias, se mostró tajante: "Esperamos que no se apruebe en el Congreso, y que se hace sin consenso. Solo para contentar a Cataluña".