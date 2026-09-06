Los estragos de la tormenta: una rama corta parte de la Autovía de la Plata a la altura de la ronda de Oviedo

Debido a la tormenta registrada a las 9.20 horas de este domingo, varias ramas y arboles, cayeron a la calzada de la ronda de Oviedo (A-66), a la altura del punto kilométrico 31, en el municipio de Oviedo, en sentido Gijón. Esta caída de ramas ha provocado el corte parcial de la carretera.

La Guardia Civil tiene a tres patrullas del Destacamento de Tráfico de Oviedo trabajando en los puntos afectados para facilitar la circulación de los usuarios de la vía.