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Los estragos de la tormenta: una rama corta parte de la Autovía de la Plata a la altura de la ronda de Oviedo

Tres patrullas de la Guardia Civil de Tráfico vigilan la carretera para evitar percances por la caída de nuevos elementos a la calzada y para regular la circulación

Una rama sobre la autopista.

Una rama sobre la autopista. / Guardia Civil

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Debido a la tormenta registrada a las 9.20 horas de este domingo, varias ramas y arboles, cayeron a la calzada de la ronda de Oviedo (A-66), a la altura del punto kilométrico 31, en el municipio de Oviedo, en sentido Gijón. Esta caída de ramas ha provocado el corte parcial de la carretera.

La Guardia Civil tiene a tres patrullas del Destacamento de Tráfico de Oviedo trabajando en los puntos afectados para facilitar la circulación de los usuarios de la vía.

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