Los expertos tildan de "chapuza" el nuevo fondo prometido por Hacienda

Chapuza, irresponsabilidad, un acuerdo a la trágala... Los expertos en financiación autonómica cargan contra el nuevo sistema de reparto que el Gobierno central aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades, entre ellas Asturias.

También recelan de la principal novedad de ese acuerdo –que debe ser refrendado en el Congreso para que entre en vigor, algo que parece complicado teniendo en cuenta la endiablada aritmética parlamentaria–: el nuevo fondo, que contará con al menos 3.000 millones de euros, para igualar en financiación a regiones que, como Asturias, no llegarían a la media con este nuevo reparto.

El economista asturiano Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y una autoridad en financiación autonómica, asegura que la creación de ese fondo, que según Hacienda estará al margen del sistema y se integraría en una ley posterior, "no tiene mucho sentido, es algo raro y va camino de ser una chapuza".

Hacienda aseguró que para el reparto de ese fondo se tendrían en cuenta aspectos como la reindustrialización o el turismo masivo, pero no concretó qué peso tendría cada uno. De la Fuente sostiene que la bolsa de dinero debería, en todo caso, estar dentro del sistema. "El nuevo modelo, si tenía algo positivo, era la simplificación, pero ahora eso lo perjudican. Poner un parche fuera del sistema no tiene ningún sentido", sostiene. Además, De la Fuente indica que para el propósito de esa bolsa de dinero ya existen otras vías por parte del Estado.

El economista es también muy crítico con la forma de aprobar este modelo en el CPFF, donde el Gobierno solo necesita el apoyo de una comunidad. "Lo que ha hecho el Gobierno no es una manera de hacer una reforma seria del sistema. Es necesario empezar de cero con un acuerdo, si se pudiese, entre los dos grandes partidos", sostiene. La votación en el CPFF fue de dos votos a favor –Cataluña y Canarias– y doce en contra, los de todas las demás comunidades, salvo Madrid, que ni siquiera acudió a la cita en el Ministerio de Hacienda.

Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, explica así el objetivo de este nuevo fondo. "Se trata de los flecos que se ponen para hacer tragar a todos. Hacienda tenía preparado un modelo general, con unos criterios, que ahora desnaturaliza con atajos como este fondo. Está pensado para intentar contentar al que quedó descontento", recalca Pandiello, que considera "inaudito y sin pies ni cabeza" que se apruebe un sistema con casi todas las comunidades en contra.

El catedrático también carga contra otro de los argumentos del Gobierno. "Hacienda sostiene que todas las comunidades ganarán más, pero el que perderá también es el Estado. Si hay 21.000 millones de euros adicionales, ¿qué pasará con las carreteras, con el ferrocarril, con las pensiones? Creo que el Gobierno está siendo irresponsable".

Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública, duda sobre los efectos del citado fondo. "Dicen que no forma parte del sistema, pero sí está integrado. Es algo raro", reitera. El experto considera que el principal problema para no renovar un modelo que ya está caducado es el clima de enfrentamiento político entre los dos grandes partidos.

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Para Monasterio, "lo que más canta del sistema es el otro fondo, el climático, que se ha hecho para poder favorecer a unas determinadas regiones".