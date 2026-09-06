Las familias de los mineros fallecidos en Cerredo comienzan a poner cifra a su reclamación de responsabilidad ante el Principado y supera el millón de euros

Las familias de cuatro de los cinco trabajadores fallecidos el 31 de marzo de 2025 en la explosión de grisú de la mina de Cerredo continúan adelante con la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Principado, al que consideran negligente en la vigilancia de una explotación en la que se extraía ilegalmente carbón.

Los escritos remitidos a la Administración autonómica ya efectúan una primera estimación que supera el millón de euros: concretamente, 1.074.130,39 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA y que obra en poder del Ejecutivo autonómico.

Estas cuatro familias, representadas por la abogada leonesa Beatriz Llamas, mantienen abiertos otros tantos procedimientos de reclamación económica por responsabilidad patrimonial ante el Principado. Los cuatro se sustentan en una misma tesis jurídica: que pudo existir un "funcionamiento anormal" de los servicios públicos de inspección, vigilancia y seguridad minera que permitió que continuasen trabajos de extracción de carbón en una explotación donde precisamente estaba prohibido extraerlo.

La cifra de más de un millón de euros es, por ahora, una estimación provisional, ya que los cuatro escritos dejan pendientes diferentes conceptos indemnizatorios y se reservan expresamente el derecho a ampliar o actualizar las cantidades a medida que avance la instrucción administrativa y la investigación judicial. Esa es la cantidad que las familias han puesto hasta ahora encima de la mesa del Principado.

Los cuatro procedimientos corresponden a los fallecimientos de Jorge Carro André, que dejó pareja y un hijo de menos de dos años; Rubén José Souto Robla, que convivía con su pareja; Amadeo Augusto Bernabé Castelao, casado y sin descendencia, y David Álvarez Núñez, fallecido a los 33 años, sin cónyuge ni hijos. Las distintas situaciones familiares y económicas explican las diferencias entre unas reclamaciones y otras.

Las cuantías provisionalmente calculadas en los cuatro expedientes alcanzan un total de 1.074.130,39 euros, repartidos en distintas cuantías para cada caso en función de las circunstancias familiares y económicas. Los escritos advierten, además, de que la valoración no está cerrada: en algunos casos queda pendiente la determinación definitiva del lucro cesante y, en todos ellos, podrán incorporarse otros daños emergentes o patrimoniales que se acrediten durante la instrucción.

Argumentación jurídica

Los cuatro expedientes construyen prácticamente la misma cadena causal. Cerredo no estaba autorizada como una explotación ordinaria de carbón. Se encontraba en "fase de cierre y clausura" y la resolución de noviembre de 2023 había establecido expresamente el "cese de la producción de carbón". Por tanto, la extracción no era autorizable ni a cielo abierto ni en las labores subterráneas.

Las familias argumentan que, tras el accidente, sin embargo, los propios técnicos comprobaron la existencia, en el piso tercero —denominado Mangueiro—, de dos huecos producidos por deshulle y localizaron maquinaria, sostenimientos, equipos para el arranque y evacuación de mineral, instalaciones de aire comprimido, turbinas y tuberías. El Servicio de Minas concluyó que allí se realizaban trabajos mineros de deshulle y evacuación. Es decir, la Administración encontró después de la explosión actividad extractiva donde no podía haberla, al carecer de autorización para llevarla a cabo.

Esta circunstancia estaba ya en el corazón de la investigación desde los primeros días y constituye una de las piedras angulares de la causa judicial abierta contra los responsables de la explotación: el empresario leonés Jesús Manuel Rodríguez Morán ("Chus Mirantes"), su esposa y su hijo, además del ingeniero de la explotación. Ese mismo argumento sustenta también la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración.

Las familias sostienen que Cerredo no estaba fuera del radar inspector del Servicio de Minas, ya que los ingenieros del Principado realizaron varias visitas a la explotación, la última apenas seis meses antes del siniestro. Además, existieron expedientes vinculados a tareas que se desarrollaban en el lugar donde, a la postre, se extraía carbón de manera ilegal.

Las familias también recalcan la existencia de advertencias anteriores, a través de una denuncia vecinal y de un escrito remitido por la empresa Promining en marzo de 2025, poco antes de la explosión, en el que se alertaba de la existencia de actividades irregulares en Cerredo.

Indicios suficientes

Las familias de los cuatro fallecidos no sostienen que los funcionarios del Principado tuvieran que prever la explosión, pero sí consideran que, con las inspecciones realizadas, las competencias de control y las informaciones recibidas, había elementos suficientes para detectar que se efectuaban trabajos extractivos no autorizados y ordenar su paralización.

La presencia de grisú, la ventilación deficiente y la ejecución de labores mineras clandestinas en una explotación en cierre constituyen, según las familias, precisamente el tipo de riesgos que el sistema de inspección debía prevenir. Advierten, además, de que la eventual responsabilidad penal y económica de Blue Solving y de los responsables de la explotación no excluiría una posible responsabilidad patrimonial del Principado.

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Hay, además, un episodio relevante en la propia tramitación de las reclamaciones. El Principado remitió a las familias requerimientos de subsanación con la advertencia legal de que, si no completaban la documentación exigida, podrían ser tenidas por desistidas de sus solicitudes. La representación legal de las familias sostiene, sin embargo, que varios de esos requerimientos partían de un dato erróneo: la Administración daba por no presentadas alegaciones que sí constaban registradas electrónicamente y cuya incorporación al expediente hubo que acreditar de nuevo. Por eso, los escritos reclaman expresamente que se tenga por cumplimentado el trámite "íntegramente y en tiempo y forma" y que continúe la tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial "sin que proceda declaración de desistimiento".