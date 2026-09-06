Galicia adelanta a Asturias en el refuerzo de la red eléctrica para la instalación de grandes industrias
El Gobierno da prioridad al abastecimiento de fábricas como las de SAIC e Indra en Ferrolterra, lo que no hizo para desatascar el anillo central del Principado
Galicia tiene en marcha el refuerzo de su red eléctrica para garantizar el suministro de energía a grandes proyectos industriales como el de la factoría de automóviles del grupo chino SAIC en el puerto exterior de Ferrol (por la que se interesó Asturias) o el de la segunda planta de vehículos militares blindados de Indra tras la de Gijón, que se ubicará en As Pontes de García Rodríguez. Galicia ha conseguido que el Gobierno de España adelante ese refuerzo de la red eléctrica sin necesidad de esperar a que se apruebe la nueva planificación de infraestructuras energéticas con el horizonte de 2030 como ocurre en el caso de la mayor parte del anillo eléctrico central de Asturias, vital para la instalación de nuevas industrias en el Principado.
El Ministerio de Política Territorial sacó a información pública esta semana las solicitudes de Red Eléctrica de España de autorización administrativa previa, autorización de construcción, declaración de utilidad pública y estudio de impacto ambiental de dos nuevas subestaciones eléctricas en la comarca coruñesa de Ferrolterra (las de Maciñeira en As Pontes y la de Naraío en San Sadurniño) y de dos nuevas líneas de alta tensión que supondrán una inversión de más de 27,4 millones de euros.
Según el operador del sistema eléctrico, estas nuevas infraestructuras que se ponen en marcha "permitirán atender nuevas demandas y necesidades de abastecimiento para proyectos industriales de gran envergadura, de carácter estratégico, con gran capacidad de propulsar el crecimiento económico y el empleo, y con consumos de electricidad significativos en las zonas de As Pontes de García Rodríguez y Ferrol". En esas zonas de la comarca coruñesa de Ferrolterra se han anunciado los proyectos de la fábrica de coches de SAIC y de la segunda planta de blindados de Indra.
Las nuevas subestaciones y líneas de alta tensión de Galicia se ponen en marcha sin esperar a que se apruebe la nueva planificación de redes hasta 2030 porque el Gobierno de España introdujo esos proyectos, a petición de la comunidad vecina, en la denominada "Modificación de aspectos puntuales de la planificación energética 2021-2026". En esa modificación, el Gobierno de España no incluyó el demandado anillo central eléctrico de Asturias, por lo que el desarrollo de casi todas sus subestaciones y líneas están a la espera de que se apruebe la planificación a 2030. Red Eléctrica solo puede avanzar con la subestación de Cardoso –que está en marcha– porque ya estaba en el planificación 2021-2026.
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