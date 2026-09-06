El gran tren que Asturias necesita: las diez actualizaciones para mejorar las cercanías asturianas

Chequeo a la menguada red de cercanías ferroviarias de Asturias y resultado claro: un suspenso y mucho trabajo por hacer. El verano asturiano, uno más, ha estado marcado por un sinfín de incidencias en los trenes que comunican las poblaciones de la región. La red de ancho métrico (la antigua Feve), que da servicio a los núcleos rurales, ha sido la más dañada. De media se han producido 18 incidencias diarias en toda la red, aunque en los últimos días ha habido picos de más de 25. LA NUEVA ESPAÑA publica hoy la primera parte de un reportaje, que se completará mañana con la segunda entrega, en la que expertos, exdirectivos ferroviarios y usuarios ponen negro sobre blanco las necesidades concretas de este importante servicio de movilidad que depende del Gobierno central.

La realidad ferroviaria de Asturias, la comunidad de España con más vías de tren por habitante, es compleja y tiene varias vertientes. Por un lado está la alta velocidad, propulsada por la Variante de Pajares y la llegada de los últimos trenes. Ahí, con matices, usuarios y ferroviarios coinciden al decir que el AVE AVE ha sido un antes y un después positivo para la región.

Luego están las cercanías, para la mayoría de los consultados para este reportaje el "patito feo" de los trenes. Asturias tiene trenes de cercanías en ancho convencional (los que comunican los grandes núcleos de población y comparten vía con el AVE) que, aunque necesitan mejoras, dan un servicio al menos aceptable, según los consultados. Un ejemplo positivo: hoy se viaja más rápido de Lugones a Oviedo en tren que en coche, con muchos servicios diarios y un trayecto de unos 6 o 7 minutos.

Luego están los convoyes de ancho métrico, la antigua Feve, que es done está el problema central de las cercanías. Una flota lenta y anticuada, kilómetros de red por renovar, tramos muy lentos y unos horarios poco competitivos, con casi la mitad de los apeaderos sin usuarios, son las principales causas de un declive que parece imparable. ¿Hay solución? Los expertos creen que sí y apuntan a que es indispensable que el Principado tenga más capacidad de gestión. El Gobierno de Adrián Barbón pretende reclamar a Madrid la transferencia de las competencias, algo a lo que no se opone el PP, principal grupo de la oposición. El diagnóstico coincide en los despachos y en las estaciones: la situación es preocupante, pero aplicando el tratamiento adecuado Asturias podría tener una red competitiva. La infraestructura ya existe; lo que toca es utilizarla. Construir un gran metro asturiano, ese es el gran objetivo. A partir de ahí, hay varias fórmulas.

Mariano Santiso, histórico de Renfe, exgerente de la zona norte, pone el foco en la necesidad de actuar sobre la infraestructura del eje central de ancho convencional. "Es necesario renovar la red de cercanías entre Fierros, Lena, Oviedo, Villabona, Avilés y Gijón". Así podría elevarse la velocidad media hasta los 120 o 150 kilómetros por hora en tramos que actualmente obligan a circular a 60 u 80. A su juicio, una actuación de este tipo permitiría recortar unos 15 minutos el trayecto entre Lena y Oviedo y al menos otros diez entre Oviedo y Gijón.

Santiso plantea aprovechar esas obras para mejorar las estaciones y aumentar la capacidad de la red, de forma que sea posible incrementar las frecuencias. "Los tiempos de viaje son poco presentables", indica, y las estaciones tampoco están adaptadas al volumen actual de viajeros, especialmente en Oviedo y Gijón, donde pueden coincidir las llegadas y salidas de los trenes de alta velocidad con las de cercanías. "No están preparadas para este volumen de viajeros", advierte. Entre las actuaciones prioritarias sitúa también el plan de vías pendiente en Avilés y, en Gijón, la construcción de la nueva estación y la puesta en servicio del Metrotrén.

Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril, considera que por encima de todas las actuaciones concretas existe un problema más profundo: "Asturias no tiene un plan estratégico para sus ferrocarriles". Recuerda el caso del País Vasco, donde a finales de los años setenta se diseñó, coincidiendo con la asunción de competencias sobre las cercanías, un plan a 25 años para transformar una red de vía estrecha que se encontraba en una situación similar a la asturiana en una auténtica red de transporte metropolitano. El Principado suele poner de ejemplo la gestión vasca.

Fernández defiende que Asturias necesita hacer ahora un ejercicio similar, pero con una perspectiva de al menos tres décadas y partiendo de las necesidades actuales de movilidad. "¿Por qué los hospitales no están conectados por ferrocarril? ¿Por qué el aeropuerto no está conectado? ¿Por qué la estación de Gijón está tan lejos?", plantea como ejemplos de decisiones que deben responder a una estrategia global y no a actuaciones aisladas.

En el corto plazo, considera imprescindible actuar sobre los puntos críticos de la infraestructura para recuperar regularidad, eliminar limitaciones de velocidad y aumentar los tramos de doble vía. También reclama un plan de choque sobre el material móvil. "Tenemos un material móvil viejísimo, en general. Viejísimo y mal mantenido", sostiene, al tiempo que advierte de la falta de repuestos y de la convivencia de numerosas series de trenes, lo que complica su mantenimiento. La remesa de los nuevos trenes de cercanías de ancho métrico está pendiente de llegar y lo hará, en principio, en 2027. Ya va con retraso.

Luis Suárez Ordoñez, que fue director de Nuevas Tecnologías de Adif , sitúa como cuestión previa la necesidad de compatibilizar la alta velocidad con las cercanías. Asturias, razona, no tiene un volumen de circulaciones de alta velocidad suficiente como para justificar una infraestructura exclusiva para los trenes de proximidad. Eso obliga a buscar una solución que permita que los trenes rápidos puedan mantener velocidades elevadas sin perjudicar al servicio convencional.

Juan José Tielve, exconsejero de Fomento, desplaza el debate todavía un paso más atrás: antes de decidir qué trenes deben circular o qué obras deben ejecutarse, considera necesario determinar qué Asturias se quiere construir. A su juicio, "seguir hablando de área metropolitana en Asturias es mantener un concepto ya anacrónico", porque resulta insuficiente para explicar cómo funciona actualmente la región.

"La cuestión de fondo es definir previamente un nuevo marco de ordenación territorial, porque de él dependen después la planificación del transporte y, en último término, la movilidad. No se trata solo de desplazamientos: la organización del territorio condiciona la localización de la vivienda, el empleo, los servicios, los equipamientos y el suelo productivo", sostiene.

La asociación de usuarios Asturias al Tren, una de las más activas , plantea comenzar por una actuación que no requiere grandes obras: modificar el programa de horarios de toda la red, tanto de ancho métrico como de ancho convencional, para hacerla "menos plana" y potenciar los servicios semidirectos allí donde existe mayor demanda.

En las horas punta propone pasar de los 30 minutos actuales a una frecuencia de 20 minutos entre Gijón y Oviedo y entre Pola de Lena, Mieres y Oviedo.

La asociación propone también extender el servicio Gijón-Avilés hasta Piedras Blancas y convertir Oviedo en una estación pasante para determinados servicios. En sentido contrario, plantea cerrar algunos apeaderos de muy baja utilización al considerar que introducen tiempos adicionales sin aportar viajeros suficientes. Renfe prometió una nueva malla horaria, todavía pendiente.

En el ancho métrico, la asociación reclama eliminar cuanto antes las limitaciones temporales de velocidad y considera "urgente y lo más prioritario de todo" la implantación de una nueva versión del sistema ASFA Digital de Renfe, que permitiría elevar la velocidad de circulación. Los maquinistas sostienen que hay un problema "serio" con las limitaciones.

Carlos Fernández, de Asociaciones Affecom y Usuarios de Renfe-Feve, concreta buena parte de las actuaciones necesarias en la red de ancho métrico. En el corredor Gijón-Laviana propone duplicar la vía entre Tuilla (Tineo) y Curuxona (Siero) mediante un nuevo túnel de vía doble, completando así la duplicación hasta La Felguera, además de ejecutar la doble vía entre Gijón y Sotiello.

También pide finalizar las obras del soterramiento de Langreo, poner en servicio las estaciones de Los Llerones y Langreo en los plazos comprometidos y solucionar las filtraciones de agua de la traza ferroviaria. Nacho Guzmán, ferroviario, actualmente dirigente de Comisiones Obreras, coincide en que la duplicación de los tramos de vía única es una de las claves para mejorar la fiabilidad horaria. A ello suma mejoras de trazado e infraestructura destinadas a elevar la velocidad media. En el ámbito de la explotación, coincide con usuarios y propone nuevas mallas horarias en ancho métrico que combinen trenes semidirectos con otros de parada, pero diseñadas "en función de las necesidades reales" y no únicamente para cumplir las obligaciones de servicio público. Jaime González, exempleado de Renfe, ya jubilado tras varias décadas en la estación de Oviedo, introduce una perspectiva más crítica sobre la evolución histórica de la red. "Tenemos una historia de seis décadas de tala del ferrocarril, de querer cerrarlo", resume. Para él, la prioridad debe ser aprovechar el actual contexto favorable para diseñar una planificación a largo plazo. Sitúa en el centro el eje C1, que da servicio a 24 municipios y concentra buena parte de la población asturiana, y reclama continuar las obras de consolidación y el mantenimiento profundo de la infraestructura.

Noticias relacionadas

También señala la variante de Villabona, donde calcula un ahorro de unos ocho minuto entre Oviedo y Gijón, y la actuación sobre la curva de Veriña, que podría mejorar la circulación.